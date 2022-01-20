أسهل طريقة لعمل برجر الدجاج البيتي اللذيذ وكل أسراره

برجر الدجاج البيتي اللذيذ يعتبر من أشهى المأكولات التي نرغب في تناولها طوال الوقت بدون ملل، لكونه لذيذ وسريع ومذاقة رائع ويمكن تناوله في كل الأوقات سوا في العمل أو المتنزهات أو في البيت أيضاً، ولاكن تناوله جاهز من الخارج يعرضنا لمخاطر وأضرار صحية كثيرة، وتسعى ربة المنزل دائماً لإرضاء جميع أفراد الأسرة الكبار وأطفالنا الصغار فتعمل على توفير كل ما يرغبون في تناوله ولاكن تقوم بتجهيزه فالمنزل لتضمن مدى صحته وجودته، واليوم من خلال هذا المقال سوف نتناول طريقة سهلة لعمل برجر الدجاج البيتي اللذيذ وبمكونات متوفرة في كل بيت.

مقادير ومكونات برجر الدجاج:

كيلو فراخ بانيه مفرومة.

نصف كوب بقسماط ناعم.

كيس بهارات برجر.

ملح.

فلفل اسود.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة بابريكا.

3 ملعقة كزبرة جافة.

2 ملعقة كبيرة بصل بودر

2 ملعقة ثوم بودر.

ملعقة زعتر.

ملعقة كبير زنجبيل بودر.

نصف ملعقة قرفة.

مكونات تقديم سندوتش البرحر:

عيش كيزر.

بصل شرائح.

طماطم شرائح.

كاتشب.

مايونيز.

مستردة.

جبنة شيدر شرائح.

طريقة عمل وتحضير برجر الدجاج:

نقوم بفرم الدجاج ثم نضيف البقسماط والملح والفلفل وبهارات البرجر والبابريكا والسكر وبندء بعجنهم جيداً حتى تمتزج كل المكونات. نحضر قطاعة البرجر ونشكل أقراص البرجر ورصها على طبق وندخلها الثلاجة ترتاح ساعة. نحضر طاسة غير لاصقة ونضع بها قليل من الزيت وعندما يسخن ننزل بأقراص البرجر ونقلبه حتى يأخد لون على الوجهين. نحضر سندوتش البرجر نضع في العيش الكيزر ملعقة كاتشب ومايونيز ومستردة، ثم قطعة البرجر وعليها حلقات البصل والفلفل والطماطم والجبنة الشيدر ونقدمه بجانب البطاطس المقرمشة.

مكونات عمل الكاتشب البيتي:

كيلو طماطم.

2ملعقة معجون صلصة.

ملعقة نشأ.

نصف كوب خل.

نصف كوب سكر.

ملعقة ملح.

فلفل أسود.

ملعقة ثوم بودرة

طريقة عمل الكاتشب البيتي: