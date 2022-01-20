مكرونة الفريدو الايطالية بالجمبري والكريمة اللذيذة بطريقة بسيطة فى المنزل

تعد مكرونة الفريدو بالجمبري من الأكلات المشهورة جداً فى المطبخ الإيطالي، وهى طريقة تقدم بها الباستا بنكهة المؤكولات البحرية اللذيذة كما انها تحتوي على كريمة الطهي التى تعطى الاكل طعم ونكهة مميزة، كما ان هذه الوجبة تحتوي على قيمة غذائية عالية لاحتوائها على مكونات تعد جميعها مفيدة ومغذية وتمد الجسم بالفيتامينات والمعادن المختلفة، وهى تقدم فى المطاعم وتبحث الكثيرمن السيدات عن طريقة بسيطة لعملها فى المنزل وبسهولة، لذلك سوف نقدم لكم اليوم هذه الطريقة البسيطة وأيضا غير مكلفة الى حداً ما، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير مكرونة الفريدو الإيطالي بالجمبري والكريمة بالتفصيل.

مكونات مكرونة الفريدو بالجمبري والكريمة

تحتوي مكرونة الفريدو بالجمبري والكريمة من مكونات مغذية ومفيدة جداً وهى كالتالي:

كيس مكرونة قلم.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

١/٢ كيلو من الجمبري.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

٣ فص من الثوم المفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من الملح.

٢ كوب من كريمة الطبخ.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

١/٢ كوب من الجبنة البارميزان مبشورة.

للتزيين

بقدونس مفروم.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل مكرونة الفريدو بالجمبري والكريمة سهلة وبسيطة جدا فهيا بنا نتعرف عليها سوياً وهى كمايلي: