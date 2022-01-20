نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكرونة الفريدو الايطالية بالجمبري والكريمة اللذيذة بطريقة بسيطة فى المنزل في المقال التالي
تعد مكرونة الفريدو بالجمبري من الأكلات المشهورة جداً فى المطبخ الإيطالي، وهى طريقة تقدم بها الباستا بنكهة المؤكولات البحرية اللذيذة كما انها تحتوي على كريمة الطهي التى تعطى الاكل طعم ونكهة مميزة، كما ان هذه الوجبة تحتوي على قيمة غذائية عالية لاحتوائها على مكونات تعد جميعها مفيدة ومغذية وتمد الجسم بالفيتامينات والمعادن المختلفة، وهى تقدم فى المطاعم وتبحث الكثيرمن السيدات عن طريقة بسيطة لعملها فى المنزل وبسهولة، لذلك سوف نقدم لكم اليوم هذه الطريقة البسيطة وأيضا غير مكلفة الى حداً ما، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير مكرونة الفريدو الإيطالي بالجمبري والكريمة بالتفصيل.
مكونات مكرونة الفريدو بالجمبري والكريمة
تحتوي مكرونة الفريدو بالجمبري والكريمة من مكونات مغذية ومفيدة جداً وهى كالتالي:
- كيس مكرونة قلم.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ١/٢ كيلو من الجمبري.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ٣ فص من الثوم المفروم ناعم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ٢ كوب من كريمة الطبخ.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ١/٢ كوب من الجبنة البارميزان مبشورة.
للتزيين
- بقدونس مفروم.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل مكرونة الفريدو بالجمبري والكريمة سهلة وبسيطة جدا فهيا بنا نتعرف عليها سوياً وهى كمايلي:
- نحضر حلة مناسبة ونضع بها كمية مناسبة من الماء وملح وشوية زيت ونضعها على النار حتى تغلي، ثم نضيف المكرونة.
- نقلبها ونتركها لمدة ١٠ دقائق حتى تنضج ثم نصفيها ونتركها جانباً.
- ثم نحضر طاسة واسعة ونضع بها الزبدة والزيت ونضعها على نار متوسطة.
- بعد ذلك نضيف الجمبري ومع نصف كمية الملح والفلفل والثوم ونقلب لمدة ٥ دقائق ، ثم نرفعه من الطاسة ونتركه جانباً.
- فى نفس الطاسة نضع الثوم المتبقي ونقلب لمدة دقيقة ونضيف الكريمة ونص كمية الجبنة ونقلب حتى يبدأ الخليط فى الغليان.
- ثم نقوم باردة الجمبري الى الخليط مرة أخرى ونتركهم لمدة ٥ دقائق على نار متوسطة.
- نغرف المكرونة فى طبق التقديم ونضع خليط الجمبري والكريمة فوقها ويزين بباقي كمية الجبنة والبقدونس المفروم وتقدم ساخنة وبالف هنا وشفا.
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