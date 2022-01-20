طريقة عمل زنود الست اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

زنود الست ، تعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، وتعتبر من الحلويات الهشة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتبحث دائماً الأمهات على طرق مختلفة لعمل الحلويات وتكون غير مكلفة لعملها لأبنائها، حيث أنها يمكن تناولها كوجبة إضافية بجانب كوب من الشاي أو القهوة أو كوب من عصير البرتقال، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل زنود الست اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل زنود الست

تتكون زنود الست اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

علبة من رقائق الجلاش.

2 كوب من الحليب السائل.

ربع كوب من السكر.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ربع ملعقة صغيرة من المستكة.

كوب من الزبدة المذابة.

علبة من القشطة.

مقادير للتزيين

هناك بعض المكونات للتزيين وهي كالتالي:-

زهر ليمون.

شربات ثقيل.

فستق حلبي مطحون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير زنود الست اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-