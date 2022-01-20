أفضل الوصفات المنزلية لصبغ حواجب طبيعية باللون البني وبشكل طبيعي ودائم 100%

أسهل طريقة لعمل صبغة حواجب طبيعية بمكونات طبيعية في المنزل، هناك العديد من الأنواع المميزة في صبغة حواجب السيدات والفتيات بمختلف الأعمار، منها ما يكون عن طريق استخدام مكونات وعناصر موجودة في كل بيت، ومنها ما يباع في الصيدليات ولكل من هذه الأنواع وتلك المزايا والعيوب الخاصة بها، وفي هذه السطور عدد من طرق الحصول على تلك الصبغات.

حواجب طبيعية

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية والفعالة من أجل الحصول على صبغة حواجب طبيعية منها الوصفات التالية:

اخلطي عدد ملعقة من الكاكاو الخام البودر مع ملعقة اخري من جل الصبار.

ثم قومي بخلط المزيج السابق مع قرص من الفحم المطحون والذي يمكن شرائه من الصيدليات.

ضعي عدد 1 كبسولة من فيتامين ه على المحتويات السابقة.

يمكنك وضع هذا الخليط في الثلاجة واستعماله بعدد 3 مرات أسبوعيا.

وذلك من اجل الحصول على لون ثابت جذاب.

صبغ حواجب باللون الأسود

يعد اللون الأسود من الألوان المطلوبة في الصبغات بوجه عام سواء كانت صبغة الشعر أو الحواجب.

وذلك لما يكون من تلائم هذا اللون مع كافة أنواع البشرة من السمراء أو البيضاء أو البشرة القمحاوية.

ويمكنك الحصول على هذا اللون عند خلط مزيج من الحناء السوداء مع مغلي الشاي.

وترك الخليط لمدة ساعة على الأقل في مكان دافئ.

ثم الاستخدام بواسطة فرشاة الحواجب المخصصة لذلك.

صبغ حواجب طبيعية باللون البني

للحصول على اللون البني الطبيعي ل صبغة حواجب بعناصر طبيعية عليكي اتباع الخطوات الآتية:

أضافه ملعقة صغيرة من القهوة الجاهزة والتي تعرف باسم النسكافيه مع ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو.

كما أن خلط النسكافيه المشار إليه مع الكركم يعطي اللون البني الفاتح.

بإمكانك وضع ملعقة صغيرة من أي من زيت الزيتون أو زيت السمسم على خليط النسكافيه من اجل ثبات اللون.

صبغ حواجب طبيعي