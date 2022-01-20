نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطائر المقلاة السريعة بعجينة قطنية ذهبية وطعم رائع جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر فطائر المقلاة ، من أفضل أنواع الفطائر السريعة المحببة لدى الكثير من الناس لمذاقها الرائع والمتميز، فهي من الوصفات السهلة والسريعة والغير مكلفة، التي ترغب في تحضيرها جميع الأمهات بدون فرن ولن تأخذ أي وقت أو مجهود كبير عند إعدادها في المنزل، وتعتبر أيضاً من المقبلات الشهية واللذيذة التي ترغب الأطفال في تناولها بشكل كبير، فهي وجبة غذائية متكاملة وشهية وذات طعم ورائحة ذكية جداً، وتقدم بحشوات مختلفة ومتنوعة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل فطائر المقلاة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل فطائر المقلاة

تعرفي من خلال هذه المقالة علي مقادير عمل هذه الفطائر اللذيذة وهي كالتالي:-

4 أكواب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ربع معلقة كبيرة من الزعتر البري.

2 معلقة كبيرة من السكر.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الماء الدافئ .

كوب من الحليب الدافئ.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من بكينج بودر.

معلقة كبيرة من حبة البركة.

الحشو:-

2 كوب من الجبنة المتزريلا.

3 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

3 ملاعق كبيرة من الجبنة الكريمي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير فطائر المقلاة السريعة في المنزل بأبسط الخطوات وهي كالاتي:-

في وعاء عميق نضع المكونات السائلة، الحليب والماء والخميرة، والسكر والزيت ونقلب الخليط جيداً، حتى تمتزج تماماً. ثم نقوم بإضافة الدقيق والملح وبكينج بودر، والزعتر وحبة البركة ونعجن باليد، حتى نحصل على عجينة لينة وطرية. بعد ذلك توضع في طبق مدهون بقليل من الزيت، وتغطي وتترك لتتخمر في مكان دافئ لمدة ساعة، حتى ترتاح ويتضاعف حجمها. ثم بعد ذلك تقسم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم، وتوضع في صينية مرشوشة بقليل من الدقيق، وتغطي بفوطة نظيفة وتترك لترتاح. لعمل الحشو في طبق، نضع الجبنة المتزريلا والبقدونس والجبنة الكريمي، ونقلبهم جيداً ثم نشكلها كرات صغيرة. ثم نأخذ قطعة من العجينة ونفردها دائرة، ثم نضع الحشو في المنتصف ونلم الأطراف ونكورها، ثم نفردها بواسطة النشابة. نكمل باقي كل الكمية بنفس الطريقة، وعند الانتهاء توضع الفطائر في طاسة ساخنة على نار متوسطة، ونقلبها على الجهتين حتى تنضج تماماً. وعند تمام النضج وأخذ لون ذهبي، تخرج وتغطي بفوطة نظيفة لتحافظ على طراوتها، ثم تدهن بالزبدة وتقدم بألف صحة وعافية.

أسرار نجاح وصفات الفطائر

هيا بنا نتعرف علي بعض هذه الأسرار وهي كالتالي:-

قومي بتسخين الفرن جيداً قبل وضع العجين فيها للحصول علي جوانب ذهبية.

عند العجن استخدمي الدقيق المخصص للخبز والمعجنات.

السكر مكون أساسي في أي عجين يحتوي علي الخميرة.

اضيفي بعضاً من بودرة الزعتر لتحصلي علي مذاق مميز للعجين.

من عوامل نجاح المعجنات أن لا تطيلي في فترة الخبيز زيادة عن اللزوم.

طريقة عمل فطيرة العسل الهشة

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات بسيطة لعمل هذه الفطيرة وهي كالاتي:-

نحضر وعاء عميق، ونضع به 2 كوب من الدقيق، و3 ملاعق من اللبن البودر ورشة سكر، ورشة ملح ويتم خلط المكونات معاً. ثم نقوم بإضافة كوب من الماء بالتدريج، مع الخلط إلي أن يصبح قوام الخليط كالعسل، قد لا تستعملي كل كمية الماء المطلوبة، إذا حصلت علي القوام المناسب. بعد ذلك حمي مقلاة وادهنيها بقليل من الزيت، ثم ضعي مقدار مناسب من الخليط في المقلاة، واتركي الخليط حتي يميل وجهة إلي اللون الذهبي. ثم اقلبي الحلي علي الجهة الأخرى، واتركيه أيضاً حتي ينضج، و كرري حتي تنتهي من الكمية، ثم زيني الحلي بالعسل بحسب الرغبة، وقدميه بالهنا والشفاء.

طريقة عمل فطيرة الثوم والجبن اللذيذة

من هنا سوف نتعرف علي خطوات عمل هذه الوجبة السريعة وهي كما يلي:-

في طبق عميق، نضع 2 معلقة كبيرة من الجبنة الكريمة، مع فص ثوم مهروس، مع معلقة كبيرة معلقة بقدونس مفروم، ونقوم بخلط المكونات جميعاً.

ثم نضيف عليهم معلقة صغيرة من البهار الأسود، ومعلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة ملح، ويتم الخلط جيداً مع بعض.

بعد ذلك في صينية مبطنة بورق زبدة، ضعي العجين وقسمية، ثم ضعي عليه خليط الجبن، ولفي أطرافه ليعطي شكل رول وزيني المنتصف، بالطماطم والزيتون، وادهني الوجه بالبيض.

طريقة عمل فطيرة البطاطس في المنزل

سوف نتعرف علي خطوات تحضير فطيرة البطاطس بكل سهولة وهي كالاتي:-