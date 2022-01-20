نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرع طريقة للتخلص من صفار الأسنان بمكونات طبيعية من بيتك وجعلها ناصعة البياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تعاني من الأسنان الصفراء وتسبب إليك الإحراج أثناء التحدث وفي بعض الأوقات تكون رائحة الفم غير مفضلة إليك الحل للتخلص من كل هذه المشاكل بطرق طبيعية وبمكونات من بيتك، بدلا من الذهاب إلى دكتور أسنان وعمل جلسات لتنظيف الأسنان لأنها تكون مكلفة للبعض وتحتاج أيضا إلى الاهتمام المستمر بعدها حتى لا يعود الصفار مرة أخري.

طرق للتخلص من صفار الأسنان

الملح:

يمكن استخدام الملح كبديل لمعجون الأسنان في الصباح فقط لتنظيف الأسنان وتطهيرها وجعلها بيضاء مثل الثلج.

أو نطحن 2 حبة من الفحم مع القليل من الملح أو صودا الخبز ونفرك الأسنان بهذا المزيج على الأقل مرتين يوميا.

ثم يشطف الفم جيدا بالماء هذه الوصفة تساهم في الحصول على أسنان خالية من الاصفرار وتمنع رائحة الفم الكريهة.

2. الفراولة:

في وعاء صغيرة نهرس 3 حبات من الفراولة مع ملعقة من صودا الخبز أو البيكنج بودر ونقلب للحصول على مزيج متجانس.

نغمس فرشاة الأسنان بهذا المزيج ونغسل الأسنان بها وسوف تلاحظي اختفاء الأسنان على الفور تكرر هذه الوصفة كلما أردت الحصول على أسنان بيضاء خالية من البكتيريا والجراثيم.

3. قشر الموز:

يجب استخدام قشور موز طازجة خالية من البقع السوداء ونفرك الأسنان بها من الجهة الداخلية فور تقشيرها واتركيها لمدة 5 دقائق ثم تغسل بالماء.

هذه الطريقة أثبتت فعاليه كبيرة في الحصول على أسنان بيضاء خلال ثواني معدودة وبأقل تكلفة وتجعل رائحة الفم جذابة.

طريقة تبييض الأسنان في يوم واحد

بيكربونات الصوديوم:

نصنع عجينة من بيكربونات الصوديوم والماء البارد ثم نغسل الأسنان باستخدام الفرشاة الخاصة بك ثم تشطف جيدا بالماء.

هذه الوصفة تساعد في التخلص من الجير المتراكم على الأسنان وبالتالي الحصول على أسنان بيضاء وجذابة.

قشر البرتقال والحليب:

نطحن كمية مناسبة من قشور البرتقال ونمزجها مع الحليب للحصول على عجينة ثم نغمس فرشاة الأسنان بها ونغسل الأسنان جيدا من جميع الجهات.

ثم يترك لمدة 5 دقائق ويغسل بالماء عدة مرات هذه الوصفة تساعد في الحفاظ على المينا الخاصة بالأسنان وتزيل الصفار بكل سهولة وتجعلها بيضاء ومع الاستمرار عليها سوف تلاحظي الفرق بنفسك.