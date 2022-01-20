مش هتبطلي تعمليها.. الجبنة الرومي الإقتصادية في البيت بطريقة المصانع بأقل التكاليف أحسن من الجاهزة

صبحنا الآن نرى مجموعة كبيرة من الأجبان التي يتم الحصول عليها من ‏الحليب الطازج سواء أن كانت هذه الأجبان صناعية أو طبيعية عندما نذهب إلى التسوق في احد المراكز التجارية الكبيرة نلاحظ وجود ثلاجة كبيرة تحتوي على انواع الأجبان فقط رغم أننا إذا اردنا الحصول على جبن طبيعي فإنه لا يوجد سوى نوع واحد يمكن استخراج من الحليب الطبيعي دون أي إضافات ولكن هناك الكثير من المنتجات التي يمكن الحصول عليها عندما نقوم باضافة بعض الأشياء إلى الحليب الطازج او إعداد الحليب طازج بطريقة مختلفة حتى يكون جاهز استخدامه من خلال هذا المقال سنتحدث عن احد الأجبان الصناعية التي يتم اعدادها حتى يكون لها طعم لذيذ وهي الجبن الرومي وتعد من أشهر الأجبان المطبخ من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الجبن الرومي في المنزل المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الجبن الرومي.

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مكونات إعداد الجبن الرومي في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الجبن الرومي في المنزل وهذه المكونات يتم إضافتها حتى تعطي للحليب طعم مميز ويجعلنا نصل إلى مطعم الجبن الرومي الذي نشتري من الاسواق والمكونات هي:

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حبة كبيرة من البطاطس كوبين من الحليب الطازج السائل كامل الدسم.

ملعقتين من الملح.

ملعقتين من القشطة طازجة.

كوب ونصف تقريبا من الماء المثلج.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

علبة كبيرة من الزبادي.

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طريقة إعداد الجبن الرومي في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن خطوات إعداد الجبن الرومي في المنزل حتى نحصل على طعم الجبن الرومي المعروف:

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