نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر العجينة القطنية الاسنفجية .. عجينة العشر دقائق لجميع انواع المعجنات في المقال التالي
عجينة العشر دقائق، تحتاج ربة المنزل إلى التعرف على الوصفات الشهية التي يمكن إعدادها وتجهيزها في وقت قصير وبمكونات سهلة وبسيطة، ومن أفضل تلك الوصفات هي عجينة العشر دقائق، حيث يمكن إعداد تلك العجينة في وقت قصير ومن ثم استخدامها في إعداد العديد من الوجبات الشهية مثل البيتزا والمخبوزات.
لذلك ومن خلال السطور القادمة سنوضح لكى أسهل طريقة لإعداد عجينة العشر دقائق في المنزل، بمكونات سهلة ومتوفرة في المطبخ.
مكونات إعداد عجينة العشر دقائق
لتحضير مقدار من العجينة يكفى لصناعة كمية متوسطة من المخبوزات أو 2 بيتزا كبيرة الحجم، قومي بتحضير المكونات التالية، ثم قومي بإضافة الحشوات المختلفة على حسب الرغبة:
- كوب ونصف من ماء دافئ
- ملعقة ونصف كبيرة خميرة الفورية
- 2 ملعقة كبيرة سكر أبيض
- 4 ملاعق كبيرة حليب بودرة
- 4 أكواب دقيق أبيض
- 5 ملاعق كبيرة زيت نباتي / زيتون
- ملعقة كبيرة ملح طعام.
طريقة إعداد عجينة العشر دقائق
لن يحتاج إعداد البيتزا للساعات الطويلة أو المخبوزات والمعجنات التي يحبها الأطفال، فكل ما ستحتاجينه هو 10 دقائق فقط، لتقومي بتحضير العجين كل ما عليكى اتباع الخطوات التالية:
- في وعاء عميق قومي بوضع كوب ونصف من الماء الدافئ، ثم قومي بإضافة ملعقة ونصف من الخميرة الفورية، ثم ضيفي اليهم 1 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض
- بعد ذلك قومي بوضع 4 ملاعق كبيرة من الحليب المجفف، و2 كوب من الدقيق الأبيض، بعد ذلك قومي بخلط جميع المكونات السابقة معاً جيداُ باستخدام المضرب الكهربائي، حتى تصبح جميع المكونات ممتزجه.
- بعد ذلك قومي بتغطية الوعاء جيداً بواسطة غطاء بلاستيكي أو قطعة من القماش، واتركيه لمدة عشر دقائق على الأقل في درجة حرارة الغرفة، حتى يختمر العجين.
- بعد ذلك قومي بإضافة 5 ملاعق كبيرة من أي زيت نباتي أو زيت الزيتون إلى العجين، بعدها ضيفي الكمية المتبقية من الدقيق، ثم ضعي ملعقة كبيرة من ملح الطعام.
- قومي بمزج جميع المكونات السابقة معاً، واستمرى في العجن لمدة خمس دقائق، حتى تصبح العجينة طرية وغير لاصقة ومتماسكة.
- وبذلك تكون العجينة جاهزة لاستخدامها في إعداد إشكال مختلفة من العجائن والمخبوزات.
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