سر العجينة القطنية الاسنفجية .. عجينة العشر دقائق لجميع انواع المعجنات

عجينة العشر دقائق، تحتاج ربة المنزل إلى التعرف على الوصفات الشهية التي يمكن إعدادها وتجهيزها في وقت قصير وبمكونات سهلة وبسيطة، ومن أفضل تلك الوصفات هي عجينة العشر دقائق، حيث يمكن إعداد تلك العجينة في وقت قصير ومن ثم استخدامها في إعداد العديد من الوجبات الشهية مثل البيتزا والمخبوزات.

لذلك ومن خلال السطور القادمة سنوضح لكى أسهل طريقة لإعداد عجينة العشر دقائق في المنزل، بمكونات سهلة ومتوفرة في المطبخ.

مكونات إعداد عجينة العشر دقائق

لتحضير مقدار من العجينة يكفى لصناعة كمية متوسطة من المخبوزات أو 2 بيتزا كبيرة الحجم، قومي بتحضير المكونات التالية، ثم قومي بإضافة الحشوات المختلفة على حسب الرغبة:

كوب ونصف من ماء دافئ

ملعقة ونصف كبيرة خميرة الفورية

2 ملعقة كبيرة سكر أبيض

4 ملاعق كبيرة حليب بودرة

4 أكواب دقيق أبيض

5 ملاعق كبيرة زيت نباتي / زيتون

ملعقة كبيرة ملح طعام.

طريقة إعداد عجينة العشر دقائق

لن يحتاج إعداد البيتزا للساعات الطويلة أو المخبوزات والمعجنات التي يحبها الأطفال، فكل ما ستحتاجينه هو 10 دقائق فقط، لتقومي بتحضير العجين كل ما عليكى اتباع الخطوات التالية: