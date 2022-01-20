6 طرق فقط وقل وداعا للنحافة و احصل على القوام المثالي

النحافة والتخلص منها والحصول علي الجسم المثالي يصبح أحيانا طريق طويل المدى، ولكن هناك العديد من الطرق الطبيعية السهلة التي يمكننا الاستمرار عليها يوميا للحصول علي الوزن الطبيعي، ومن أهم العوامل في زيادة الوزن أن تكون الزيادة صحية وتحتوي علي القيمة الغذائية وليست زيادة مضرة في الوزن فيكون لها تأثير سلبي علي الصحة كلها فمن المهم الحفاظ على نسبة الحديد والمعادن والفيتامينات الأخرى في الجسم .

التخلص من النحافة والحصول على جسم ممتلئ إليكم بعض النصائح السهلة فقط في بيتونا

مشروب الموز بزبدة الفول السوداني واللبن من المشروبات الغنية بالمعادن والبروتين النباتي والحيواني المفيد يشرب بعد وجبة الغداء بساعة وليس قبلها. الزبيب ببساطة من الفواكه المجففة الذي يساعد على زيادة الوزن لاحتوائه على الجلوكوز الذي يعمل على اكتساب الوزن بطريقة صحية فتناول حفنة من الزبيب يوميا مفيد جدا لزيادة الوزن. المكسرات والافوكادو التي تحتوي على الدهون الصحية ومضادات الأكسدة والسعرات الحرارية الجيدة لزيادة الوزن. زيادة نسبة البروتين مثل اللحوم والدواجن والبيض وكل البروتينات بأشكالها بجانب السلطة والقليل من النشويات للهضم الجيد للطعام. ممارسة الرياضة وبالأخص شيل الأوزان أو لعب الحديد من الرياضيات تكسب الجسم العضلات وبعد الجيم يمكن اكل وجبة غنية. يجب أن نتنوع في الوجبات الصحية ويكون الأكل كل ساعتين أو ثلاث ساعات على الأكثر.

كرات الفول السوداني وصفة لذيذة لزيادة الوزن