طريقة عمل المنسف الأردني للعزائم والولائم

طريقه عمل المنسف الأردني طبق مشهور و متميز في الأردن طبق مشهي للغاية كما يعتبر طبق رئيسي مثل الكبسة في السعودية والمندي في اليمن والبرياني في الهند يستخدم فيه لبن الجميد ومكونات اخرى رئيسية منها الأرز واللحم وخبز الشراك ويقدم اللبن إلى جانبه يتميز المنسف بتحضيره في المناسبات والعزائم يمكن تحضيره في المنزل أينما كنتم بأسهل الطرق وابسطها اعرفي معنا طريقة عمل المنسف الأردني.

طريقة عمل المنسف الأردني و مقاديرها

2 كيلو جرام لحم غنم بالعظم.

2 كيلو جرام أرز مغسول ومصفى.

ثلاثة خبز مرقوق (شراك).

واحد قرص لبن جميد.

ربع كوب لوز محمر.

عدد 1 حبة بصل.

ربع كوب صنوبر محمر.

2 حبة هيل.

عدد ثلاث ورقات غار.

2 عود قرفة.

ملعقة صغيرة فلفل اسود صحيح.

1 بصلة مقطعة جوانح.

زيت.

طريقة تحضير المنسف الأردني

يتم نقع الجميد في الماء ليلة كاملة حتى يلين قبل الطهي. نبدأ في تحضير القلية بقلي البصل في الزيت على نار متوسطة الحرارة حتى يذبل ثم يرفع من على النار ويترك جانبا. نحضر الخلاط ونضع فيه جميد اللبن مع الماء ويضرب حتى يذوب تماما. ثم يصفى ويوضع في قدر ثم يضاف اللبن إليه لتخفيفه من الملوحة. ثم يرفع الخليط على النار مع التحريك المستمر حتى يغلي و يرفع من على النار ويترك جانبا. نحضر القدر ونضع فيه اللحم ويغمر بالماء ثم يوضع على النار ويترك حتى يغلي ثم تزال الرغوة من على السطح. يضاف إلى القدر اللحم والبصل و حبوب الهيل وورق الغار و عيدان القرفة والفلفل الأسود ثم يترك على النار حتى ينضج اللحم جيدا وبعد يرفع اللحم من القدر ونحتفظ بالمرقة. نضع قطع اللحم ونصف كمية المرقة على خليط اللبن ثم يوضع القدر على النار. ثم يترك اللحم واللبن ليغلي على النار لمدة 10 دقائق ثم نضيف إليه القلية ويرفع من على النار. طهي الأرز: نضع اربع ملاعق كبيرة من الزيت أو السمن في قدر ثم نضعه على النار و يضاف الأرز إلي الزيت الساخن ثم يضاف إليه ملعقة كبيرة من الملح ونبدأ في التقليب. يضاف الماء إلى الأرز ويترك حتى يغلي ثم نهدئ من درجة حرارة النار ويغطى القدر ويترك حتى يتبخر الماء وينضخ الأرز. هنا نبدأ في التقديم نضع الخبز في صينية التقديم ونسكب مرقة اللحم المتبقية فوقه و نضع عليه طبقة من الأرز على الخبز نرص قطع اللحم على وجه الصينية ويجمل الوجه بالمكسرات.

يوضع اللبن في طبق عميق ويضاف إلى الأرز عند تناوله.