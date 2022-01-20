سر طريقة تحضير بودرة السحلب الأصلية في البيت مثل الجاهزة في 5 دقائق

أفضل طريقة لتحضير بودرة السحلب في البيت بأبسط وأسهل المكونات المتاحة فكل منزل، يعد السحلب أعلي وأكثر مشروب في قائمة المشروبات الساخنة التي يتم تناولها في الشتاء، كما أنه يعد من المشروبات الغنية بالكثير من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان كما أنه يمد الجسم بالطاقة والتدفئة اللازمة، كما أن السحلب من المشروبات الشتوية الذي يكثر تناولها بكثره في فصل الشتاء وذلك يرجع لطعمه اللذيذ والمحبب لدي الجميع.

بودرة السحلب

أن الجميع صغار وكبار يحبون تناول مشروب السحلب بكثرة في فصل الشتاء وخصوصا في هذا الجو البارد القارس، لذلك سنتعرف علي أسهل طريقة يمكننا بها صنع بودرة السحلب في البيت، ولكننا أولا سنتعرف علي مكوناته فيما يلي:

نصف كوب من النشا الأبيض

كوب من السكر الأبيض

نصف كوب من السمسم المحمص

ملعقة صغيرة من الفانيليا

نصف كوب من الدقيق الأبيض

ربع كوب من المكسرات المجروشة

نصف كوب من الأرز المطحون

كوب من الحليب البودر

طريقة عمل بودره السحلب

بعد أن قمنا بالتعرف علي المكونات اللازمة وقمنا بتحضيرها سنتعرف فيما يلي علي خطوات تحضير بودره السحلب فيما يأتي:

نحضر وعاء كبير ونضع فيه الأرز المطحون البودر مع السكر ونضيف أيضا إليهم الدقيق الأبيض.

نقوم بعد ذلك بتقليب تلك المكونات مع بعضهم البعض جيدا حتي يمتزجون مع بعضهم جيدا.

نضيف بعد ذلك الي تلك المكونات كل من السكر البودر والفانيليا ثم نضع المكسرات المجروشة بعد ذلك.

نقلب المكونات مرة أخري مع بعضهم البعض جيدا حتي تختلط المكونات وتصبح متجانسة مع بعض.

نحضر بعد ذلك وعاء زجاجي محكم الغلق ونظيف ونضع فيه السحلب ونحكم غلقه جيدا لحين استخدامه.

طريقة عمل السحلب الجاهز