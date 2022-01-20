نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعمول السعودي بالقرفة بخطوات ناجحة وبسيطة في المقال التالي
المعمول السعودي بالقرفة من أشهر وأطعم المخبوزات المنتشرة في السعودية ومصر ودول الخليج والوطن العربي، والذي يتميز بالمذاق الرائع الذي يعشقه الكبير والصغير، حيث يكثر عمله في الأعياد والمناسبات ويمكن حشوه بالتمر والفستق والمكسرات المختلفة الأخرى حيث يمد الجسم بالطاقة لتمتع بصحة جيدة لما فيه من سعرات حرارية ودهون وكربوهيدرات، ومن السهل عمل المعمول في المنزل بخطوات سهلة وتكلفة أقل من المحلات، وسوف نتعرف على مكونات المعمول السعودي بالقرفة من خلال موقع ثقفني ونتمنى لكم استفادة وقراءة ممتعة.
مكونات المعمول السعودي بالقرفة
سوف نتحدث عن مكونات المعمول وهى كما يلي:-
- ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.
- نصف كوب سمن بلدي.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من السكر البودر المطحون.
- ثلاث معالق متوسطة من القرفة.
- بيضتان.
- ملعقة وسط من الحبهان.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
طريقة الحشو
سوف نتحدث أيضاً على مكونات الحشو وهى كما يلي:-
- كوب من عجوة التمر.
- قرفة مطحون.
- مكسرات مختلفة.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نتعرف على طريقة إعداد وتحضير المعمول وهي كالآتي:-
- نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع به الدقيق الأبيض المنخول والبيكنج بودر والسكر والملح والحبهان ويتم تقلبهم جيداً.
- ثم نقوم بوضع المكونات السابقة في العجانة الكهربية، ويتم تشغيلها على سرعة منخفضة.
- يتم إضافة السمن والبيض والقرفة ثم ملعقة الفانيليا حتى نحصل على عجينة مرملة وطرية.
- ثم نقوم باستخراج العجين ووضعه على الطاولة التي تم رشها بالدقيق ويتم تقطع العجينة الى كرات للاستخدام وتترك لمدة ربع ساعة ليتخمر العجين.
- يتم بعد ذلك أخذ كرة من كرات العجين ثم نبدأ بتقطيعها بالأيدي بشكل مناسب ويتم حشوها بالتمر العجوة ورشة من القرفة، ثم نقوم بأغلاق العجينة جيداً.
- بعد الأنتهاء من الحشو نضعه في الصينية المدهونة بالسمن مع مراعاة المسافات بين كل واحدة والأخرى.
- يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم نضع بها الصينية ونتركها لمدة عشرون دقيقة حتى تتحول الى اللون الذهبي.
- ثم يتم إخراج الصينية من الفرن ويتم رشها بالسكر المطحون والمكسرات.
- يقدم على طبق التقديم مع الشاي وبألف هنا وشفا.
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