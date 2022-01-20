المعمول السعودي بالقرفة بخطوات ناجحة وبسيطة

المعمول السعودي بالقرفة من أشهر وأطعم المخبوزات المنتشرة في السعودية ومصر ودول الخليج والوطن العربي، والذي يتميز بالمذاق الرائع الذي يعشقه الكبير والصغير، حيث يكثر عمله في الأعياد والمناسبات ويمكن حشوه بالتمر والفستق والمكسرات المختلفة الأخرى حيث يمد الجسم بالطاقة لتمتع بصحة جيدة لما فيه من سعرات حرارية ودهون وكربوهيدرات، ومن السهل عمل المعمول في المنزل بخطوات سهلة وتكلفة أقل من المحلات، وسوف نتعرف على مكونات المعمول السعودي بالقرفة من خلال موقع ثقفني ونتمنى لكم استفادة وقراءة ممتعة.

مكونات المعمول السعودي بالقرفة

سوف نتحدث عن مكونات المعمول وهى كما يلي:-

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب سمن بلدي.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من السكر البودر المطحون.

ثلاث معالق متوسطة من القرفة.

بيضتان.

ملعقة وسط من الحبهان.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة الحشو

سوف نتحدث أيضاً على مكونات الحشو وهى كما يلي:-

كوب من عجوة التمر. قرفة مطحون. مكسرات مختلفة.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نتعرف على طريقة إعداد وتحضير المعمول وهي كالآتي:-