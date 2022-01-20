لعشاق الشيكولاته.. طريقة عمل النيوتلا في البيت بمكونات بسيطة وبمذاق أحلي من الجاهزة في 3 دقائق

طريقة عمل شيكولاته نيوتلا في البيت من الممكن أن تتم بتوفر المكونات الأساسية والتي لا بد من توفرها لعمل أفضل نوع من أنواع الحشوات المتميزة والتي من السهل الحصول عليها وعملها من خلال مكونات مغذية للأطفال وبمزجها تكون مغنية لكِ عن الشراء لنوتيلا الجاهزة والتي من الممكن أن يتم تناولها بشكل يومي، ولكن الطريقة المنزلية تعد البديل الصحي الأفضل من الوصفة الجاهزة للنوتيلا وإليكم أهم المكونات الأساسية للوصفة وطريقة التحضير السريعة والمكونات لا بد وأن تكون طازجة وبالكمية المذكورة حتى تكون الوصفة ناجحة.

طريقة عمل شيكولاته نيوتلا في البيت

النوتيلا تعد من الوصفات المحبوبة جدا وبالأخص للأطفال، ويمكنك تحضرها بشكل صحيح وصحي ومن دون الحاجة لاستعمال أي مكونات غريبة، وتعد وصفة ممتازة ومن خلالها يكون من السهل عمل سندويتشات من النوتيلا المميزة بطعم الشوكولاتة الغنية الأكثر تميز والتي يفضلها الأطفال، وإليكم مكونات الوصفة:

مكونات عمل وصفة النوتيلا

من السهل عمل نوتيلا المنزل من خلال الاستخدام للآتي من المكونات والتي تعطي الطعم الأصلي المميز، حيث تعد الوصفة من بين أفضل الوصفات التي من الممكن أن يتم استخدامها لعمل أفضل حشو لسندويتشات الأطفال، كما أنه من الممكن أن تضاف بكل سهولة لعمل حشوات مميزة للفطائر والتورتات والمكونات تكون كما يلي:

كوب متوسط من مكون البندق المحمص.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكعب صغير من الزبد.

ربع كوب من مكون الزيت النباتي.

ملعقتان من مكون حليب جاف.

ربع كوب من السكر.

ربع كوب حليب مكثف.

طريقة التحضير للنوتيلا الأصلي في البيت

بعد أن تقومي بتوفير كل المكونات لا بد من أن يتم المزج أو خلط المكونات بهذا الترتيب الآتي: