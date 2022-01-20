سر خلطة زنجر دجاج كنتاكي المقرمش وطريقة عمل ساندوتشات KFC في البيت

أسهل طريقة لتحضير زنجر دجاج مقرمش بطعم المطاعم في البيت بأبسط المقادير وأسرع الوصفات، أن زنجر الدجاج يعد خليط من مقادير الدقيق والنشا والبيض بكميات متناسبة مع الفراخ، مما يضيف إليه طعم رائع ويتفاعل معه الكثير من الصغار بل والكبار أيضا، وذلك لما له من مذاق مقبول لدي الكثيرون، كما له عدد من الطرق التي تتنوع وتختلف من مكان الى آخر، وسوف نسرد لكم في هذه السطور التالية بعض من تلك الطرق.

طريقة عمل ساندوتش زنجر دجاج

سنتعرف علي أسهل طريقة لتحضير ساندوتش زنجر دجاج كنتاكي الكرسبي المقرمش مثل KFC، لذلك سنتعرف اولا علي مكونات الزنجر دجاج لتحضير السندويتش والتي تتمثل المقادير في:

عدد 4 من صدور الدجاج المخلي من العظم.

ملعقة صغيرة من كل من الفلفل الأبيض والملح.

مايونيز وخس بحسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر مع ملعقة خردل

3 ملاعق دقيق وملعقة نشا مع بيضة واحدة وملعقة صغيرة حليب.

زنجر الدجاج كرسبي

من أجل الحصول على الطعم الكرسبي نضع الدجاج في التتبيلة.

المكونة من الدقيق والنشا والماء والبيكنج بودر والملح والفلفل لمدة ثلاث ساعات.

مع أضافه البيض وعصير الليمون والحليب على التتبيلة.

وبعد النقع تبدأ عملية القلي التي يشترط أن تكون في زيت غزير ساخن.

ونستمر في تقليب الصدور على الوجهين حتي نحصل على اللون الذهبي المتميز للزنجر.

طريقة الزنجر المقرمش

تغسل كمية الدجاج المستعملة بالدقيق والخل.

تنقع الدجاج في التتبيلة المكونة من الخل والملح والفلفل والليمون والمسطردة.

تنشل الدجاج من المنقوع بعد 4 ساعات من وضعه بداخل الثلاجة.

يحضر وعاء التحمير به كمية مناسبة من الزيت.

تؤخذ الدجاج وتتبل بالبيض والدقيق والنشا.

ثم تحمر في الزيت المغلي حتي تتحول الى اللون الذهبي.

يمكن وضع الفراخ المحمر في سندويتش بعد تغليفه من الداخل بالطحنية.

وتجميله بأوراق الخس وقطع الطماطم والكاتشب.

زنجر كنتاكي KFC