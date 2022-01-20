نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرنفل لصبغ شيب الشعر العنيد أفضل النتائج المجربة في إخفاء الشيب المبكر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى الخلطات الطبيعية لإخفاء شيب الشعر مع بذور السمسم التي تعتبر افضل وصفة من بين الوصفات الطبيعية التي تقوم على تغطية شبل الشعر حيث يظهر الشعر الابيض نتيجة عدة عوامل ومن الممكن أن يصيب مختلف الأعمار، ويمكن التخلص تماما من الشيب بمكونات تغني عن شراء الكريمات والصبغات الكيميائية بمواد طبيعية متواجدة في المنزل، ومن هذا المنطلق نود ان نمر معكم بالسطور التالية بأكثر الوصفات المجربة في تغطية الشعر الأبيض.

خلطة بذور السمسم لتغطية شيب الشعر

بجانب قدرة بذور السمسم في إخفاء وعلاج الشيب المبكر الذي يظهر تدريجياً حتي يغزو الشعر بالكامل تلعب دورا هاما ايضا في علاج الشعر من القشرة كونها تمتلك عناصر مضادة للأكسدة.

المكونات المطلوبة

● كوب صغير من بذور السمسم.

● كوبان من الماء المغلي.

طريقة تحضير الخلطة

نأخذ كمية بذور السمسم ونضعها على الماء المغلي ويغطي ويترك لمدة ساعتين على الأقل، ثم يصفي ويطبق على الشعر، وبعد مرور ثلاث ساعات يشطف الشعر بالماء ولضمان أفضل نتيجة ينبغي الاستمرار عليها مرة من كل أسبوع على مدار ثلاثة أشهر متتالية.

صبغة بالشاي الأسود لإخفاء الشعر الابيض نهائيا

المكونات

● ثلاثة ملاعق كبيرة من الشاي الأسود

● كوبان كبيران من الماء.

● ملعقتان من الملح.

طريقة التحضير

● في وعاء نضع كميو الماء ويضاف عليها كمية الشاي ويوضع على النار بعد مرور خمس دقائق من الغليان نضيف عليه كمية الملح، ثم يرفع من على النار ونتركه على جانب حتى يبرد تماماً.

● نبدأ بتصفيه الخليط ويوزع المحلول على الشعر، ويغطي ويشطف الشعر جيدا بالماء بعد مرور ساعتين.، ينبغي الحرص على تكرار تلك الوصفة لأجل الوصول إلى الفعالية المرجوه.

زيت الزيتون مع الموز أفضل وصفة لعلاج الشيب

الموز هو واحد من المواد التي تساعد بشكل كبير في علاج شيب الشعر وحمايته من التساقط، عن طريق منحه التغذية المطلوبة ليصبح شعر قوي صحي وجذاب.

المكونات

● كوبان صغيران من زيت الزيتون.

● حبتان من الموز.

خطوات التحضير

● عليكي بهرس كمية الموز في وعاء، ثم يضاف عليه كمية زيت الزيتون ونعاود الدمج مرة آخري للخليط حتي يتجانس تماما معك.

● ثم نقوم بوضع المزيج على الشعر مع التدليك لمدة خمس دقائق ويتم تركه حتي يمر ساعتين وبعدها يشطف جيدا بالماء والشامبو.

وصفة لصبغ الشيب العنيد بالحناء

من أكثر الوصفات المذهلة التي تعمل على صبغ الشيب سريعا هي الحناء التي تمنحك صبغ الشيب باللون البني، من خلال وضع نصف كوب من الحناء في وعاء ويضاف عليها كوبان من الماء الدافئ ويمزج المكونات مع ثم يوزع الخليط على الشعر ويغطي لمدة ثلاث ساعات ثم يغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو، ينبغي تكرار الوصفة مرتين في الشهر للحفاظ على ثبات اللون.

وصفة القرنفل لتقليل ظهور الشعر الأبيض

يمكن تقليل ظهور الشيب من خلال وصفة القرنفل التي تمكنك من اخفاء الشعر الابيض والتخلص منه تدريجياً عن طريق ثلاث ملاعث من مطحون القرنفل يضاف عليهم ملعقتان كبيرتان من زيت الخردل وملعقو من زيت الزيتون ويتم خلط المكونات جيدا، ثم نبدأ بتوزع المزيج على الشعر مع التدليك لدقائق ثم يترك على الشعر حتي مرور ساعتين قبل غسل الشعر بالماء الفاتر.