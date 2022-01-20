فتة الكوارع بالطريقة المصرية بأروع مذاق وألذ تتبيلة للحصول على وجبة شهية في وقت قياسي

فتة الكوارع بالطريقة المصرية ، تعد فتة الكوارع المصرية من أهم وأروع الأكلات الشرقية التي يحبها الملايين من الأفراد في مصر والعالم أجمع، حيث يأتي الملايين لتناولها في مصر، وتجهل الكثير من ربات البيوت الطريقة الصحيحة لإعدادها في المنزل وتقوم بشرائها من الخارج، ولكن في ظل انتشار الأمراض والأوبئة في الفترة الحالية أصبحت المأكولات الخارجية غير مضمونة، وهذا ما جعل ربات البيوت يبحثن عن الطرق الصحيحة التي يتم من خلالها إعداد الأطباق المتنوعة سواء الرئيسية الغربية أو الشرقية، لتسعد أفراد أسرتها وتقدم لهم كافة الوجبات بدون الخوف من المكونات الداخلة بها.

فتة الكوارع بالطريقة المصرية

نظرًا لأن فتة الكوارع من الأكلات الشعبية المنتشرة كثيرًا في العديد من المناسبات ولها العديد من الفوائد التي يجعلها الملايين إلا أن الكثيرين يرغبون في معرفة طريقة تحضيرها، لأنها تعد من الأطباق الرئيسية التي تقدم على المائدة المصرية في بعض العزومات ومائدة عيد الأضحة المبارك، وهي متناقلة من كافة الثقافات، ويرجع السر الرئيسي وراء تحضيرها إلى إتقان غسلها بصورة صحيحة للتخلص من أي رائحة غير مرغوبة بها.

ويمكن تحضير فتة الكوارع عن طريق إحضار المكونات التالية :

زوج من الكوارع مقطعة.

معلقة من الملح.

معلقة من الفلفل الأسود.

نص معلقة من البهارات المشكلة.

حبهان حسب الرغبة.

ورقة لورا.

10 فصوص ثوم مهروسة.

2 بصلة كبيرة مفرومة.

عصير طماطم.

5 أرغفة عيش مقطعة لقطع صغيرة.

3 أكواب أرز أبيض مسلوق.

زيت وسمن لتحضير الوجبة.

خطوات تحضير فتة الكوارع