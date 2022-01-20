فتة الكوارع بالطريقة المصرية بأروع مذاق وألذ تتبيلة للحصول على وجبة شهية في وقت قياسي

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فتة الكوارع بالطريقة المصرية ، تعد فتة الكوارع المصرية من أهم وأروع الأكلات الشرقية التي يحبها الملايين من الأفراد في مصر والعالم أجمع، حيث يأتي الملايين لتناولها في مصر، وتجهل الكثير من ربات البيوت الطريقة الصحيحة لإعدادها في المنزل وتقوم بشرائها من الخارج، ولكن في ظل انتشار الأمراض والأوبئة في الفترة الحالية أصبحت المأكولات الخارجية غير مضمونة، وهذا ما جعل ربات البيوت يبحثن عن الطرق الصحيحة التي يتم من خلالها إعداد الأطباق المتنوعة سواء الرئيسية الغربية أو الشرقية، لتسعد أفراد أسرتها وتقدم لهم كافة الوجبات بدون الخوف من المكونات الداخلة بها.
فتة الكوارع بالطريقة المصرية
نظرًا لأن فتة الكوارع من الأكلات الشعبية المنتشرة كثيرًا في العديد من المناسبات ولها العديد من الفوائد التي يجعلها الملايين إلا أن الكثيرين يرغبون في معرفة طريقة تحضيرها، لأنها تعد من الأطباق الرئيسية التي تقدم على المائدة المصرية في بعض العزومات ومائدة عيد الأضحة المبارك، وهي متناقلة من كافة الثقافات، ويرجع السر الرئيسي وراء تحضيرها إلى إتقان غسلها بصورة صحيحة للتخلص من أي رائحة غير مرغوبة بها.
ويمكن تحضير فتة الكوارع عن طريق إحضار المكونات التالية :
- زوج من الكوارع مقطعة.
- معلقة من الملح.
- معلقة من الفلفل الأسود.
- نص معلقة من البهارات المشكلة.
- حبهان حسب الرغبة.
- ورقة لورا.
- 10 فصوص ثوم مهروسة.
- 2 بصلة كبيرة مفرومة.
- عصير طماطم.
- 5 أرغفة عيش مقطعة لقطع صغيرة.
- 3 أكواب أرز أبيض مسلوق.
- زيت وسمن لتحضير الوجبة.
خطوات تحضير فتة الكوارع
- تغسل الكوراع جيدًا بالماء وبعدها يضاف الدقيق إلى الماء مع الملح وتفرك به الكوارع جيدًا للتخلص من أي زفارة أو شوائب، وتترك بها لمدة ربع ساعة على الأقل.
- في وعاء كبير ممتلئ بالماء المغلي توضع به الكوارع مع الملح والدقيق وترفع على النار تغلي لدقائق، وبعدها ترفع من النار وتصفى جيدًا.
- يوضع ماء مغلي جديد في إناء وتوضع به الكوارع ومن الأفضل وضعها بحلة الضغط، ووضع البصل المفروم والملح والفلفل الأسود والحبهان وورق الغار.
- يغطى الإناء سواء الضغط أو العادي بإحكام بعد غليان الكوارع مع مراعاة أن تسقى بالماء في الإناء العادي كل فترة وتغطى بالماء كاملة حتى النضج.
- يقطع الخبز في صينية كبيرة وتوضع بها معلقة من السمنة والزيت ويحمر قليلًا، ” يمكن الاستغناء عن تلك الخطوة لمن لا يرغب بتحميص الخبز “.
- يوضع الخبز في صينية ومعه القليل من شوربة الكوارع ويترك جانبًا ليهدأ قليلًا حتى يتم تحضير صلصلة الخل والثوم.
- في إناء على النار يحمر الثوم مع السمن والزيت حتى يصبح ذهبي اللون، وبعدها يرفع من على النار ويضاف إليه الخل.
- توضع المقلاة على النار مرة أخرى ويضاف عصير الطماطم، وتتبل الصلصة بالملح والفلفل الحار والبهارات وتترك حتى تنضج.
- يمكن إضافة القليل من شوربة الكوارع إلى الصلصلة أثناء طهيها لتصبح متوسطة القوام.
- توضع نصف كمية الصلصة فوق الخبز الممزوج بالشوربة مع إضافة التوابل المفضلة.
- ثم توضع طبقة الأرز الأبيض المسلوق وباقي كمية الصلصة إلى الإناء، وتوزع قطع الكوارع فوق الصينية.
- يمكن تحمير الكوارع في القليل من السمن أو تحميرها في الفرن للحصول على مذاق أفضل.
- تقدم فتة الكوارع المصرية بالأرز والصلصة ساخنة.
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