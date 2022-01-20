بكوب دقيق أعملي العيش البلدي على اصوله بدون فرن بطعم خيالي وسر انتفاخة أحلي من الأفران

إذا عدنا بالزمن إلى الوراء سنتذكر أن أجدادنا وأمهاتنا كانوا يصنعون الخبز داخل المنزل من مكونات طبيعية ولا يقومون بشراء هذه الأشياء وكانوا يعتمدون على انفسهم اعتمادا كاملا في إعداد كل احتياجات المنزل ‏وهناك من ظل منهم حتى الآن يتبع هذه ‏وربما يحتاج الأمر إلى وقت طويل ومجهود كبير ولكن يمكن إعداد الخبز في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وما استخدام مكونات طبيعية موجودة في المنزل ولم تستغرق وقت طويل من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الخبز في المنزل بمكونات طبيعية وسنةتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الخبز ‏وحتى دون أن يحتاج إلى الفرن الخاص بالخبز.

‏مكونات اعداد الخبز في المنزل

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لا يحتاج الخبز إلى العديد من المكونات فهو عادة كما يقال عن يتكون من ماء وطحين ولكن يجب ضبط هذه المقادير جيدا واستخدام بعض المكونات الأخرى التي تعطي طعم مختلف للخبز بعد إعدادي ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إضافتها حتى نستطيع إعداد الخبز ‏ومكونات إعداد الخبز هي:

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خمس أكواب كبيرة من الدقيق.

كوبين من الماء.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

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طريقة إعداد الخبز في المنزل بدون فرن أو خميرة

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من خلال الخطوات التالية سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد الخبز في المنزل دون أن يحتاج إلى خميرة فورية أو نحتاج إلى فرن و بطريقة سريعة أيضا وخطوات إعداده هي:

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