طريقة عمل خبز التنور العراقي بالخميرة في المنزل

خبز التنور العراقي هو أحد أنواع الخبز الأصلي الذي تشتهر به قرى وأرياف جمهورية العراق كما أنه يعد من اشهر المخبوزات وأروعها ويعتبر من الخبز التقليدي الذي يتناولونه كل يوم يمكن أعداد بطريقة سهلة خبز التنور يتميز بسهوله صنعة في المنزل وعلى الأغلب السيدات الفلاحات تقوم بتخضيره في المنزل بطريقه شهية وممتعة كما يوجد أكثر من صنف لعمل المخبوزات منها خبز الصمون وخبز الشراك وخبز الجبن و الزيتون وخبز الصاج كل أنواع هذا هذا الخبز تصنع في أفران تقليديه من الحجر وتوقد بالنفط والغاز.

طريقة عمل خبز التنور العراقي

عدد خمس أكواب من الطحين.

ثلاثة أكواب ونصف من الماء الدافي. نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

القليل من الطحين للرش على السطح يفرد كرات العجين.

طريقة تحضير الخبز التنور العراقي

نجهز نصف كوب ماء دافئ ونضع فيه السكر مع الخميرة ونقلب المكونات مع بعضها ويترك جانبا حتى تتفاعل الخميرة مع السكر والماء على شكل فوران وفقاعات. نجهز وعاء كبير وننخل فيه الطحين لكى نتخلص من الشوائب والتكتلات الموجودة فيه. ثم يضاف الملح إلى الدقيق ونقلب وبعد يضاف إلى الدقيق كوب الخميرة. يضاف الماء بالتدريج إلى خليط الدقيق ونبدأ في التقليب بشكل دائري باليدين. ثم نبدأ في العجن جيدا ومن وقت لاخر ندهن اليدين بالقليل من الزيت حتى لا يلتصق العجين باليدين حتى نحصل على عجينة متماسكة ناعمة الملمس. في النهاية ندهن سطح العجين بقليل من الزيت ثم يغطى بكيس بلاستيك وعليه فوطة مطبخ ويترك في مكان جانبي دافئ حتى يختمر لمدة ساعتين ويتضاعف حجمه. نبدأ فيه تقسيم العجين إلى كويرات صغيرة ثم يوضع في صينية مرشوشة بقليل من الدقيق حتى لا يلتصق وتغطى الكرات وتترك لمدة نصف ساعة اخرى. نبدأ في فرد الكرة الأولي على شكل أقراص دائرية متوسطة السمك. نأخذ الأقراص إلى فرن التنور الكهربائي المنزلي وتخبز على درجة حرارة عالية لحين النضج ويقدم ساخن.

للعلم..

يستغرق خبز التنور 15 دقيقة ويكفي هذا المقدار لعدد ثمان أشخاص.