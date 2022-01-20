بدون ماء طريقة جديدة لسلق الكرنب بسرعة الصاروخ هتعملي أكثر من 5 وحدات بدون تعب

بدون ماء طريقة جديدة لسلق الكرنب، من الممكن أن يتم السلق للكرنب من خلال العديد من الطرق، وبأكثر من طريقة يسهل على ربة البيت أن تقوم بالتحضير للورق المراد حشوه، ولفه، حيث أن ورق الكرنب في حاجة إلى تجهيزات وهذا قبل أن يتم حشوه ولفه بالطرق المتعددة والتي يتم اللف بها بشكل سريع، لذا فإن تهيئة ورق خضار الكرنب فيما قبل البدء باستخدامه عن طريق السلق تعد أمرا ضروريا يأخذ عدة أشكال ليتم ومنها طريقة السلق من دون الماء، وإليكم عبر الآتي من تلك الفقرات القادمة أهم المعلومات عن أهم الطرق التي تساعد في إنجاز تلك المهمة المطبخية والني تعد من الأمور الضرورية لتجهيز ورق الكرنب قبل البدء بحشوه.

طريقة سلق الكرنب بدون ماء

من أهم الخطوات التي لا غنى عنها لعمل الملفوف من نوعيه هي خطوة السلق، ومن خلال الاعتماد على طريقة السلق بالماء من الممكن أن تتم وبكل سهولة، ولكن من الممكن أن نسلق الكرنب بطريقة أسهل كثيرا وهي طريقة السلق من دون استعمال الماء، ومن خلال ما يلي توضيح بالخطوات للطريقة التي من الممكن أن تستعين بها كل ربة منزل للحصول على ورق الكرنب جاهز تماما على الاستخدام.

خطوات سلق الكرنب بدون ماء

تعد تلك الطريقة من أكثر الطرق المعتمد عليها للحصول على الكرنب بحيث يكون مسلوق سلق جيد، ومن السهل استعماله بعد ذلك حيث تعتبر الطريقة التي لا تحتاج للماء سهلة على ربات البيوت أن تنجزن قدر كبير من الورق وسلقه بأقل وقت والخطوات بسيطة جدا من السهل الاعتماد عليها للحصول على الورق جاهز.

قومي بالتقطيع لورق الكرنب بإزالة رأس الكرنبة، ومن ثم يتم تقطيع الورق لمربعات.

يؤخذ قدر ملائم من الورق ليتم وضعه في كيس حراري، ويوضع بالميكرو ويف.

السلق يكون مدة حوالي من دقيقتين إلى نحو ثلاث دقائق.