يا جمالها وهي سخنة القرص الفلاحى باللبن الرايب في المنزل بطعم وريحة زمان

القرص الفلاحي باللبن الرايب ازداد البحث عنه على مواقع ووصفات الطبخ على الإنترنت بسبب اقتراب إجازة نصف العام، فتشهد الإجازات الكثير من الخروجات إلى المصايف والمنتزهات العامة والقرص تعتبر الراعي الرسمي لها، تباع القرص بالمخابز الآلية لكنها تصنع من المكونات الخفيفة دون القيمة الغذائية، تبحث الأمهات عن رفع القيمة الغذائية للقرص من خلال إمدادها بمكونات اختيارية مفيدة جدا لبناء الجسم، طريقة تحضير القرص الفلاحي باللبن الرايب متوفرة في السطور التالية.

طريقة تحضير القرص الفلاحي باللبن الرايب

تحتوي القرص الفلاحي على طعم جميلا وقيمة غذائية عالية ويتم تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة كالتالي

ملعقة كبيرة خميرة الفورية.

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

كيلو طحين الأبيض.

كوب كبير لبن الرايب.

ملعقتان كبيرتان يانسون.

اثنين كوب ماء الساخن.

ملعقة كبيرة سمسم محمص.

ملعقة كبيرة حليب البودرة.

نصف كوب زيت الذرة.

ربع كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

الحشو

جبنة أي نوع مفضل مقطعة شرائح.

ملعقة كبيرة حبة البركة.

ملعقة كبيرة زعتر.

طريقة التحضير