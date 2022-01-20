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عمر شويل - جدة يا جمالها وهي سخنة القرص الفلاحى باللبن الرايب في المنزل بطعم وريحة زمان - ثقفني
القرص الفلاحي باللبن الرايب ازداد البحث عنه على مواقع ووصفات الطبخ على الإنترنت بسبب اقتراب إجازة نصف العام، فتشهد الإجازات الكثير من الخروجات إلى المصايف والمنتزهات العامة والقرص تعتبر الراعي الرسمي لها، تباع القرص بالمخابز الآلية لكنها تصنع من المكونات الخفيفة دون القيمة الغذائية، تبحث الأمهات عن رفع القيمة الغذائية للقرص من خلال إمدادها بمكونات اختيارية مفيدة جدا لبناء الجسم، طريقة تحضير القرص الفلاحي باللبن الرايب متوفرة في السطور التالية.
طريقة تحضير القرص الفلاحي باللبن الرايب
تحتوي القرص الفلاحي على طعم جميلا وقيمة غذائية عالية ويتم تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة كالتالي
- ملعقة كبيرة خميرة الفورية.
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة كبيرة سكر.
- كيلو طحين الأبيض.
- كوب كبير لبن الرايب.
- ملعقتان كبيرتان يانسون.
- اثنين كوب ماء الساخن.
- ملعقة كبيرة سمسم محمص.
- ملعقة كبيرة حليب البودرة.
- نصف كوب زيت الذرة.
- ربع كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
الحشو
- جبنة أي نوع مفضل مقطعة شرائح.
- ملعقة كبيرة حبة البركة.
- ملعقة كبيرة زعتر.
طريقة التحضير
- نقوم بنخل الطحين في طبق ثم نضعها في العجان الكهربائي مع الملح.
- في كوب به ماء دافئ أو حليب دافئ نقلب السكر والخميرة ونتركهم خمس دقائق حتى تتفاعل الخميرة.
- تضاف علي الدقيق في العجان ويتم تشغيله، ووضع باقي المكونات بالتوالي.
- أخيرا نضيف السمسم واليانسون ويمكن تركهم لوضعها على وجه القرص من أعلى أو خلطهم بالعجين في كلا الحالتين يضيفوا قيمة غذائية عالية.
- بعد أن تتماسك العجينة نضيف الزيت ونعجن قليلا، ثم نجمع العجينة كتلة واحدة وندهنها بالزيت من أعلى.
- ثم تغطى بكيس نايلون وتترك في مكان دافئ لمدة ستين دقيقة كاملة.
- نرش سطح نظيف بقليل من الزيت أو الدقيق ونقطع العجينة إلى دوائر صغيرة، ثم نأخذ بالقطعة ونفردها ونضع ملعقة من حشوة الجبنة الممزوجة بحبة البركة والزعتر ونغلق العجينة على شكل دائرة مرة أخرى.
- نضعها في صينية الخبز المدهونة زيت وضغطها قليلا.
- تدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ربع ساعة، ثم تترك لتبرد وتقدم مع اللبن أو القهوة في الإفطار.
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