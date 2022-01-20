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عمر شويل - جدة طريقة عمل صبغة الشعر باللون البني المحمر بمكونات من منزلك بدون أي تكلفة - ثقفني
تحب السيدات السعي إلى التجديد والموضة للتغيير من مظهرها ويعتبر لون صبغة البني المحمر من أشهر ألوان الموضة ويحتل المرتبة الأولى في أفضل الألوان التي ترغب كثير من النساء تطبيقه على شعرها باستخدام مكونات طبيعية وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل صبغة الشعر باللون البني المحمر لأن الصبغات الموجودة في الأسواق تسبب مشاكل سلبية للشعر، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة اسهل طريقة للحصول على شعر بني محمر بمكونات طبيعية سهلة وبسيطة.
مكونات عمل صبغة الشعر باللون البني المحمر
- عشر ملاعق من الحناء
- ثلاث ملاعق من خل التفاح أو الخل العادي
- عصير ليمونة واحدة
- ملعقتان من القهوة
- كمية مناسبة من الماء الدافئ
طريقة تحضير والاستخدام صبغة الشعر باللون البني المحمر
- نضع كل الحناء ومسحوق القهوة مع بعضها في وعاء عميق ونقوم بتقليبهم باستخدام شوكة أو ملعقة حتى يختلطوا تماما ويفضل استخدام أدوات بلاستيكية ليتم التخلص منها بعد استخدامها وتجنب استخدام أدوات المنزل.
- ثم نضيف خل التفاح أو الخل العادي إلى الخليط مع التقليب جيدا والحرص على عدم ظهور أي كتل في الخليط.
- نقوم بفصل صفار البيض عن البياض ونضيف البياض إلى الخليط ثم نقوم بالخفق جيدا.
- نضيف عصير الليمون أولا وبعده الماء الساخن إلى الخليط بالتدريج مع التقليب المستمر حتى يصبح قوام الخليط مشابه لقوام الصبغة الصناعية.
- نترك الصبغة في وعاء محكم لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى تختمر.
- نقوم بتدليك فروة الرأس بكمية من زيت جوز الهند أو زيت اللوز حتى تغلف فروة الرأس بالكامل قبل بدء صبغة الشعر حتى لا يلامس خليط الصبغة فروة الرأس بشكل مباشر ويلحق بها الضرر.
- يفضل ارتداء بلوزة رقبتها عالية وكم طويل حتى لا تصبغ الرقبة أو الذراعين بلون خليط الصبغة.
- نرتدي قفازات في اليدين ونفرد خليط الصبغة على خصال الشعر ويفضل استخدام فرشاة الصبغ في فرد الخليط لضمان وصوله إلى جميع أجزاء الشعر ومن جميع الجهات ثم نقوم بتغليف الشعر بورق الألومنيوم ونتركه لمدة من ثلاث إلى أربع ساعات ثم نغسله بالماء والشامبو المناسب.
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