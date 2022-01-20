طريقة عمل صبغة الشعر باللون البني المحمر بمكونات من منزلك بدون أي تكلفة

تحب السيدات السعي إلى التجديد والموضة للتغيير من مظهرها ويعتبر لون صبغة البني المحمر من أشهر ألوان الموضة ويحتل المرتبة الأولى في أفضل الألوان التي ترغب كثير من النساء تطبيقه على شعرها باستخدام مكونات طبيعية وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل صبغة الشعر باللون البني المحمر لأن الصبغات الموجودة في الأسواق تسبب مشاكل سلبية للشعر، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة اسهل طريقة للحصول على شعر بني محمر بمكونات طبيعية سهلة وبسيطة.

مكونات عمل صبغة الشعر باللون البني المحمر

عشر ملاعق من الحناء

ثلاث ملاعق من خل التفاح أو الخل العادي

عصير ليمونة واحدة

ملعقتان من القهوة

كمية مناسبة من الماء الدافئ

طريقة تحضير والاستخدام صبغة الشعر باللون البني المحمر