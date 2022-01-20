طريقة عمل القرص بالعجوة بطريقة سهلة وشهية واقتصادية وأحلى من المخابز

طريقة عمل القرص بالعجوة ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية، والتي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها منتشرة بكثرة في جميع أنحاء الوطن العربي، وهي تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائها من المخابز، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، نظرا لاحتوائها على التمر المعروف بفوائده الكثيرة، والذي يمد الجسم بالطاقة، ويقوي جهاز المناعة أيضاً، كما تحتوي على السمسم الغني بالزيوت الطبيعية، والذي يحتوي على الفيتامينات والبروتينات والألياف والمعادن المهمة لصحة الإنسان، وتقدم على وجبة الفطور من أجل فطور صحي، وتحرص ربات البيوت على تحضيرها لأفراد أسرتهم، كما يمكنكم تجربة قراقيش بالشمر واليانسون وسوف تنال لإعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل القرص بالعجوة بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات طريقة عمل القرص بالعجوة

تتكون طريقة عمل القرص بالعجوة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

كوب حليب دافئ.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من السمنة أو الزبدة الطرية.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة (اختياري).

ملعقة كبيرة من الخل.

رشة ملح.

4 أكواب إلا ربع دقيق.

مقادير الحشوة

300 جم عجوة.

ملعقة كبيرة من السمنة الطرية.

مقادير الوجه

حليب.

سمسم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل القرص بالعجوة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الحليب الدافئ والسكر والخميرة الفورية، ثم نقلب جيدا حتى يذوب السكر وتتفاعل الخميرة.

ثم نضيف الزيت والسمنة ونقلب جيدا.

ثم نضيف البيضة والخل ونقلب جيدا.

بعد ذلك نضيف الملح والدقيق بالتدريج ونقلب جيدا باليد حتى يختفي الدقيق، ثم نلم العجينة ونعجن جيدا على طاولة حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر جيدا في مكان دافئ.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه العجوة والسمنة ونخلطهم جيدا.

بعد ذلك نشكل خلطة العجوة إلى أصابع رفيعة.

ثم نقسم العجينة بعد اختمارها إلى كورة متوسطة ومتساوية في الحجم حوالي 14 كرة.

ثم نفرد كل كرة من العجين بالشوبك على شكل مستطيل، ثم نضع فوقها إصبع من العجوة بطول العجينة، ثم نلف العجينة رول، ونغلق الأطراف، ثم ندحرج الرول ونضغط عليه باليد قليلا، ثم نقوم بإحداث شقوق فيه بالسكينة أو بقطاعة، ثم نغلقها على شكل قرص، ونرصه في صينية مدهونة بالزيت.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نترك الأقراص تختمر في مكان دافئ.

بعد الاختمار، ندهن وجه الأقراص بالحليب، ثم نرش عليها سمسم.