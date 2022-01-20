معجزة الملح لإزالة شعر العانة والجسم وتفتيح المناطق الحساسة في دقائق

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عمر شويل - جدة معجزة الملح للإزالة شعر العانة والجسم، إزالة الشعر الزائد بالملح تستخدم النساء مجموعة متنوعة من إجراءات إزالة الشعر؛ يستخدم البعض الشمع وما شابه، والذي، على الرغم من فعاليته، غير سارة ويؤدي إلى ظهور الشعر مرة أخرى بعد بضعة أسابيع؛ يستخدم البعض الآخر الملقط، وهو مشابه للشمع من حيث أنه مؤلم ويؤدي إلى ظهور الشعر مرة أخرى بعد بضعة أسابيع.

معجزة الملح لإزالة شعر العانة والجسم وتفتيح المناطق الحساسة

فيما يلي أكثر الطرق والخلطات شيوعًا لإزالة الشعر غير المرغوب فيه بشكل دائم بالملح، بالإضافة إلى وصف شامل لكيفية تحضيرها وتطبيقها في المنزل

المكونات

ملح الطعام الخشن.

صابون.

زيت الزيتون المبشور.

ماء الورد.

طرق التحضير والتطبيق

عند ملاحظة تساقط الشعر، يتم شطف المنطقة بالماء الفاتر وترطيبها بماء الورد، ويوصى بإجراء فحص على جزء من الجسم للتأكد من عدم وجود حساسية لأحد مكونات الخليط.

معجزة الملح لإزالة شعر العانة والجسم كلة نهائياً

المكونات

12 كوب ملح.

14 كوب ماء بارد.

طرق التحضير والتطبيق

تخلط المكونات جيداً، ثم توضع المزيج على البشرة وتدلك بها، مع إزالة أي شعر زائد من الجذور حسب الحاجة، ضع المزيج على البشرة لمدة 10 دقائق، ثم اغسليه بالماء وجففيه جيدًا، للحصول على أفضل النتائج، تخلص من الشعر الزائد بشكل دائم.

وصفات طبيعية للإزالة الشعر الزائد بالملح

المكونات الرئيسية

ملح إبسوم.

الماء.

طريقة التحضير والتطبيق

يملأ وعاء بالماء ثم يضاف الملح الإنجليزي.

يوضع المحلول على الجسم والمناطق التي يجب إزالة الشعر الزائد بها.

ثم يتم تدليك المنطقة بحركة دائرية لعدة دقائق، وبعد ذلك يتم غسل الجلد بالماء وتجفيفه جيدًا.

إزالة الشعر بالملح نهائياً من الجذور

المكونات

5ملاعق كبيرة ملح البح.

6 ملاعق كركم.

5 ملاعق كبيرة حليب الصافي.

طرق التحضير والتطبيق

للتخلص من الشعر غير المرغوب فيه، تخلط المكونات جيداً حتى تتكون عجينة، ثم توضع كمية قليلة على بشرة نظيفة وتدلك لمدة 15 دقيقة، ثم يغسل الجلد بالماء البارد، ويجفف جيداً، ويمسح بالتونر لإزالة آثار الكركم، فتساعد هذه الوصفة في إزالة الشعر وتفتيح المناطق الحساسة والداكنة في الجسم.