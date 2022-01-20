شعيرية بالحليب بطريقة سهلة وشهية ومميزة ألذ أكلة تدفئك من برد الشتاء

شعيرية بالحليب ، من الحلويات الشرقية اللذيذة والشهية التي تمتع بشعبية كبيرة، وتحظى بإقبال الجميع أيضاً، كما أنها من الحلويات التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، حيث يقبلون على شرائها من المحلات والمطاعم باستمرار، كما أنها من الحلويات التي تصلح لبرد الشتاء حيث تشعر بالدفيء، وهي من الحلويات المفيدة والصحية، والغنية بالقيمة الغذائية، فهو يعد أكثر الحلويات إفادة للجسم، نظرا لاحتوائها على الحليب الغني بالكالسيوم والقشطة، كما تتميز بمذاقها اللذيذ والشهي والأكثر من رائع، وبسهولة تحضيرها أيضاً، بحيث يمكن لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة، وهي تقدم على وجبة الفطور أو العشاء، كما يمكن تقديمها ساخن أو بارد، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة أرز باللبن وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل شعيرية بالحليب بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وأحلى من المحلات.

مكونات شعيرية بالحليب

تتكون الشعيرية بالحليب من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب ونصف من الشعيرية.

لتر من الحليب.

كوب من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الهيل.

باكيت فانيليا.

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند.

علبة قشطة.

كوب ماء.

للتزيين

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على شعيرية بالحليب بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي: