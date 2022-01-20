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عمر شويل - جدة أسرع كريم لتبييض الوجه وشد ونفخ الخدود في دقائق هيشيل سواد السنين، البشرة الناعمة والصافية من أهم علامات الجمال ولذلك تحرص أغلب النساء علي حمايتها وخلوها من أي مشاكل، ولكن تتأثر البشرة بالعديد من العوامل مثل أشعة الشمس الضارة أو كثرة استخدام مستحضرات التجميل مما تتسبب في اسمرار وترهل الجلد، كما أن عدم التغذية السليمة تؤثر علي ملامح الوجه مما تجعلها نحيفة وأكبر عمراً، ولذلك فإن الحل المناسب هو اللجوء إلي المكونات الطبيعية التي تعمل علي تبييض وشد البشرة والتخلص من التجاعيد بدون آي آثار جانبية.

كريم سحري لتفتيح وشد البشرة والحصول علي خدود ممتلئة لوجه كالقمر

تحلم المرأة بالحصول علي وجه جميل وصافي خالي من أي عيوب وهذا حتي تتمتع بكل معالم الأنوثة.

ولهذا تقوم باستخدام منتجات تفتيح البشرة مثل الكريمات أو الماسكات الكيميائية لبشرة ناصعة البياض.

وعلي الرغم من نتائجها السريعة ومنحك بشرة مشدودة في وقت قياسي إلا أنها تؤذي الجلد وتتسبب في ظهور التجاعيد.

ولذلك فالمواد الطبيعية هي الخيار الأمثل لعلاج عيوب البشرة والحصول علي وجه ممتليء وبدون مشاكل.

ولذا سوف أقدم لكم أسرع كريم لتبييض الوجه وشد ونفخ الخدود في وقت قياسي.

كريم القهوة والنشا لتبييض الوجه وشد ونفخ الخدود

يعد هذا الكريم من أفضل الطرق لتبييض البشرة والتخلص من الجلد الميت حيث تحتوي القهوة علي مضادات أكسدة تقاوم التجاعيد.

وتعمل علي شد البشرة ونفخ الخدود من خلال تحفيز الدورة الدموية في خلايا الجلد للحصول علي وجه ممتليء.

النشا يعمل علي تفتيح البقع الداكنة والتخلص من تصبغات الوجه كما يقوم بشد الجلد المترهل لاحتوائه علي فيتامينات ومضادات أكسدة.

مكونات كريم تبييض الوجه

2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

3 ملاعق صغيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة تحضير الكريم وكيفية التطبيق علي الوجه

في وعاء عميق قومي بوضع المكونات بالتدريج حتي تمتزج جيداً.

ثم يتم وضع الوعاء فوق حمام مائي ساخن والتقليب جيداً للحصول علي قوام كريمي.

يترك الكريم جانباً حتي يبرد تماماً ثم يحفظ في علبة محكمة الغلق.

يتم أخذ كمية مناسبة وتوزيعها علي الوجه مع التدليك في حركات دائرية.

يوضع لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر ثم البارد لغلق المسام.

يتم استخدام الكريم يومياً ويفضل قبل النوم وفي خلال أسبوع سوف تحصلين علي نتيجة مذهلة لبشرة بيضاء وممتلئة.

كريم الخميرة لتبييض الوجه وشد ونفخ الخدود

تساعد الخميرة علي توحيد لون البشرة وشد الجلد وجعله أكثر مرونة كما تقضي علي نحافة الوجه.

وتحتوي علي مضادات أكسدة تحارب علامات الشيخوخة المبكرة والتقليل من ظهور التجاعيد والخطوط.

مكونات كريم الوجه

2 ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة.

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.

3 ملاعق صغيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من العسل.

2 ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة تحضير الكريم وكيفية الاستخدام