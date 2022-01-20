لعشاق القهوة أسهل طريقة لعمل كيكه النسكافيه الهشه والإسفنجية وعمل صوص النسكافية

أسهل طريقة لتحضير كيكه النسكافيه الهشة في البيت وذلك بأبسط المكونات المتاحة في المنزل وبأسرع طريقة إعداد، تعد كيكه النسكافيه من أشهر الحلويات الباردة التي انتشرت بكثرة في الفترة الأخيرة، كما أن الكثير من الناس يحبون تلك الكيكة وخاصة الأطفال الصغار وأيضا الكبار أحبوها بكثرة، وذلك يرجع الي طعمها اللذيذ المميز بطعم النسكافيه المحبب، كما أيضا أنها سهلة الهضم وخفيفة علي المعدة ولا تحتوي علي الكثير من السعرات الحرارية.

كيكه النسكافيه

يوجد العديد من أصناف الكيكات المشهورة المحببة لدي الكثير من الناس منها الكيك بصوص الشكولاتة وهناك أيضا كيكة البرتقال اللذيذة، ولكننا سوف نتعرف علي مكونات كيكة النسكافية الشهيرة المحببة فيما يلي:

ربع كوب من الحليب

ملعقتين صغيرتين من النسكافية

كوبين من قطع الشكولاتة

كوب من السكر الأبيض

ثلاث بيضات كبار الحجم

نصف كوب من بودره الكاكاو

ملعقتين صغيرتين من الكريمة الحامضة

ثلث كوب من الزيت النباتي

ملعقتين صغيرتين من البيكنج بودر

ربع كوب من الماء الساخن

ملعقة صغيرة من الفانيليا

طريقة عمل كيكة النسكافية

بعد أن تعرفنا علي المكونات التي سوف نحتاج إليها لإعداد الكيك سوف نتعرف الآن علي طريقة تحضيرها في الخطوات التالية:

نحضر اولا بوله متوسطة الحجم ونضع فيها كل من السكر والكاكاو والدقيق والبيكنج بودر وأيضا الدقيق.

نقوم بتقليب تلك المكونات مع بعضها البعض جيدا وذلك حتي يمتزجون معا تماما.

نحضر بعد ذلك ربع كوب من الماء الساخن ثم نضع فيه النسكافيه ونقوم بتقليبهم حتي يذوب تماما.

نجهز وعاء أخر ونضع فيه كل من الحليب والبيض والكريمة وأيضا الزيت وخليط النسكافية والشكولاتة.

نقوم بخلط المكونات مع بعضها ثم نقوم بسكبها في وعاء الدقيق ونقوم بتقليبهم جيدا حتي يمتزجون تماما.

نحضر صينيه ونقوم بوضع الخليط فيها ونتركها لمدة نصف ساعة حتي تنضج ثم نتركها تبرد لوضع الصوص.

طريقة عمل صوص النسكافية