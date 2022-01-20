نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعكرونة بالصوص الأبيض بدون كريمة الأسهل و الأطعم في المقال التالي
المعكرونة أو البستا من المأكولات الإيطالية التقليدية الشهيرة ، كما أنها بالفعل تكتسح أشهر المطاعم وبيوتنا الفاخرة والبسيطة أيضا، فهي من أسهل الأطباق السريعة التحضير وسهل جدا أنها ترضى جميع الأذواق ،كمل يسهل إضافة العديد من المكونات لها كالبروتين و خضراوات ، وتعددت أيضا طرق طبخها و إعدادها لكي ترضي الكبار والصغار منا فهناك بالفعل ألاف الطرق لإعداد المعكرونة والاستمتاع بنكهاتها المختلفة .
أكثر الطرق السريعة ذات القيمة الغذائية المتكاملة للمعكرونة
للمعكرونة أشكال وأنواع كثيرة جدا تتفنن في صنعها الشركات فمنها الشكل الحلزوني والعقل و الشكل القوقع والشكل المشطوف والشرائط، كما يمكن عملها بالمنزل فهي لا تتطلب الكثير من المكونات فقط الدقيق والبيض والقليل من الزيت والملح،وغليكم اليوم الطريق الأسهل في المكونات وسعة التحضير.
المعكرونة بالصلصة البيضاء المميزة الأسهل بدون كريمة طبخ
المكونات
- معكرونة النوع المفضل لديكم
- كوب من الحليب .
- ملعقة واحدة من الدقيق.
- 2ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ملعقة كبيرة زيت.
- مكعب من مرقة الدجاج.
- جبنة رومي أو بارمجان.
- ملح وفلفل.
طريقة التحضير للمعكرونة بالصوص الأبيض الشهية
- نقوم بسلق المعكرونة وبعد النضج نقوم بصفيتها جيدا من الماء.
- في إناء طبخ كبير منفصلة نضع ملعقتين من الزبدة ونضيف لهم مكعب مرقة الدجاج أو اللحوم أو الخضدراوات المكعب المفضل لكم .
- ثم نضيف ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض مع القليل من الملح ورشة فلفل أبيض إذا توفر أو أسود ونقوم بالتقليب جيدا بالمضرب السلك.
- نقوم مباشرة بإضافة كوب اللبن بعد الخطوة السابقة مع التقليب السريع لتجنب أي تكتلان من الدقيق حتي تتجانس المكونات كلها.
- نقلب المكونات كلها جيدا ثم يضاف الزيتون ويقلب ونقوم بوضع نص كوب من الماء على الخليط وتركه يتجانس لمدة ربع ساعة.
- نستمر في التقليب حتي نصل إلي القوام الكريمي المطلوب ويمكننا إضافة جبن عليه جبنة رومي أو شيدر وهذا اختياري لمحبي الجبن والنكهات المختلفة .
- نحضر المعكرونة المسلوقة وتوضع كلها على الصلصة البيضاء وتقلب جيدا.
- نقوم بتقديم المعكرونة ورشها بالقليل من نوع الجبن المفضل.
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