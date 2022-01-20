المعكرونة بالصوص الأبيض بدون كريمة الأسهل و الأطعم

المعكرونة أو البستا من المأكولات الإيطالية التقليدية الشهيرة ، كما أنها بالفعل تكتسح أشهر المطاعم وبيوتنا الفاخرة والبسيطة أيضا، فهي من أسهل الأطباق السريعة التحضير وسهل جدا أنها ترضى جميع الأذواق ،كمل يسهل إضافة العديد من المكونات لها كالبروتين و خضراوات ، وتعددت أيضا طرق طبخها و إعدادها لكي ترضي الكبار والصغار منا فهناك بالفعل ألاف الطرق لإعداد المعكرونة والاستمتاع بنكهاتها المختلفة .

أكثر الطرق السريعة ذات القيمة الغذائية المتكاملة للمعكرونة

للمعكرونة أشكال وأنواع كثيرة جدا تتفنن في صنعها الشركات فمنها الشكل الحلزوني والعقل و الشكل القوقع والشكل المشطوف والشرائط، كما يمكن عملها بالمنزل فهي لا تتطلب الكثير من المكونات فقط الدقيق والبيض والقليل من الزيت والملح،وغليكم اليوم الطريق الأسهل في المكونات وسعة التحضير.

المعكرونة بالصلصة البيضاء المميزة الأسهل بدون كريمة طبخ

المكونات

معكرونة النوع المفضل لديكم

كوب من الحليب .

ملعقة واحدة من الدقيق.

2ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة زيت.

مكعب من مرقة الدجاج.

جبنة رومي أو بارمجان.

ملح وفلفل.

طريقة التحضير للمعكرونة بالصوص الأبيض الشهية