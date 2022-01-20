نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معظمنا يعاني من الكحة وبحة الصدر في هذه الأيام وصفة رهيبة للقضاء على البرد والسعال والحكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني الكثير من الكحة المزمنة وضيق الصدر وخاصة في أيام الشتاء والبرد القارس ويمكن لمصابيين السعال أن يشعرون بالضيق في التنفس وعدم القدرة على النوم في حالات السعال الشيد وسوف نوضح لكم بعض الوصفات للتخلص من السعال.

الوصفات البسيطة التي تخلصنا من السعال

لا يوجد وصفة ولحدة للتخص من السعال بل هناك إ من الوصفات سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:-

وصفة العسل الأبيض أن تناول ملعقة كل صباح من العسل الأبيض يخفف من أعراض السعال ويساعد على الشفاء.

وصفة مغلي اليمون حيث نحضر كوب من الماء ونضعه في وعاء ونضعه على النار مع عصر ٢حبة من الليمون وتحليته بالعسل الأبيض ونقوم بتناوله على الريق كل صباح.

وصفة الزنجبيل مع الليمون أن تناول مغلي الزنجبيل مع الليمون يخفف من أعراض السعال ويحتوي الزنجبيل والليمون على مضادات أكسدة تساعد في القضاء أعراض الكحة وتحافظ على الجسم من الأمراض.

مغلي اليانسون أن تناول عشبة اليانسون يخلصنا من الكحة وأعراضها حيث يساعد على تهدئتها.

طرق لتخفيف الإصابة بإعراض البرد والأنفلونزا

يوجد كثير الطرق التي يجب أتباعها للتخلص من أعراض البرد والكحة هذه الطرق هي:-

عدم التعرض لتيارات الهواء الباردة.

تناول مغلي الليمون على الريق بصفة يومية لتقوية المناعة.

ونحتاج إلى عدم تناول المثلجات والعصائر المثلجة في الشتاء.

كما يجب عدم التأخر خارج المنزل في أوقات الليل في الشتاء.

ارتداء الملابس الثقيلة وخاصة المعاطف والكوفيات.

كما أنه لا بد من التجنب من لديهم عدوة فيروسية.

كما أنه لا بد من الحرص التام على صحتنا في ظل وجود الوباء الفيروسي وانتشاره وتعدد صوره حيث أنه يصيبنا بالسعال ويدمر الرئة.