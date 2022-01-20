شاي البقدونس للتخسيس السريع وفقدان الوزن في وقت قياسي وصفة رهيبة لحرق الدهون

كثير من الأشخاص يشتكون دائماً من مشكلة زيادة الوزن، لأنها تؤثر على الحالة النفسية، وأيضاً تسبب في حدوث بعض الأمراض الكثيرة مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وغيرها من الأمراض ولذا فيجب علينا التخلص من هذه المشكلة نهائيا،ً لكي نتمتع بصحة جيدة خالية من الأمراض، ومن أهم الوصفات الطبيعية للتخلص من هذه المشكلة رجيم البقدونس، فهو مفيد جداً لاحتوائه على العناصر الغذائية والفيتامينات المفيدة للتخلص من الوزن وحرق الدهون، ومن الممكن تناوله على هيئة شاي عن طريق: تجفيف أوراقه ثم بعد ذلك نقوم بوضع ملعقتين من البقدونس المجفف في كوب من الماء المغلي، ونترك هذا المشروب يبرد قليلاً، ونتناوله على معدة فارغة في الصباح الباكر.

القهوة الخضراء على الريق حول جسمك لماكينة حرق دهون هتخس 30 كيلو بدون رجيم

البقدونس على الريق

البقدونس مفيد جدا في التخلص من الوزن الزائد، لأنه يساعد على إدرار البول وبالتالي عدم اختزان الماء في الجسم، وسوف نحتاج إلى: خيارة متوسطة الحجم، كوب من أوراق البقدونس والنعناع، قليل من عصير الليمون، كوب من الماء، حزمة من البقدونس، ويجب علينا إتباع هذه الخطوات: نقوم بغسل الخيارة ثم بعد ذلك تقطيعها إلى قطع صغيرة وأيضاً غسل وتقطيع البقدونس وخلط معهم الماء ووضعهم في الخلاط الكهربائي، لكي نحصل على خليط مناسب ثم بعد ذلك نطفئ الخلاط، ونضيف عصير الليمون، ونقوم بتناول كوب في الصباح الباكر على معدة فارغة.

رجيم البقدونس للتخسيس

البقدونس من الممكن أن نتناوله على هيئة مشروب، أو عن طريق إدخاله في عملية طهي الطعام، أو إضافته في الكثير من الأطعمة مثل السلطات، ويمكن استعماله يومياً والاحتفاظ بالباقي في كيس ووضعه في الثلاجة، وأيضاً هو مفيد جدا حرق الدهون الزائدة وبالتالي التخلص من الوزن الزائد عن طريق: خلط البقدونس مع ماء ثم بعد ذلك نضعهم في إناء ونتركهم يغلى على النار لمدة عشرون دقيقة، ثم بعد ذلك نتركه يبرد، ونتناوله طوال اليوم فهو مفيد جدا في التخلص من الوزن الزائد، وبالتالي حماية جسم الإنسان من الكثير من الأمراض الخطيرة.