نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صينية البطاطس بالكفتة بالفرن بمكونات بسيطة وطعم لذيذ ورائع في المقال التالي
صينية البطاطس بالكفتة بالفرن ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها بالمنزل سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الجهد أو الوقت أثناء تحضيرها، كما أنها تتميز بشكل فريد وشهي وطعم لذيذ ومفضل لدى الكثيرين.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صينية البطاطس بالكفتة بالفرن.
مكونات صينية البطاطس بالكفتة بالفرن
سنتعرف علي مكونات هذه الوصفة فيما يلي ومكوناتها متوفرة في أغلب المنازل وبسيطة للغاية ومكوناتها كالتالي:
- بصلة مفرومة ناعم متوسطة الحجم.
- ملعقة من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- ملعقة كبيرة من البقسماط المطحون.
- مقدار نصف كيلو من اللحم المفروم.
- خمس فصوص من الثوم المفروم.
- ملح وفلفل أسود بحسب الرغبة.
- نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من السبع بهارات.
- بهارات لحمة بالمقدار المرغوب فيه.
- شرائح من البطاطس بطاطس بكمية مناسبة.
- شرائح من الطماطم طماطم بكمية مناسبة.
- وشرائح من الفلفل الرومي بكمية مناسبة.
مكونات الصوص
- ملعقتين من الصلصة الجاهزة.
- نصف كوب من الماء الساخن.
- رشة من الملح والفلفل.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صينية البطاطس بالكفتة بالفرن وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط كلا من البصل واللحم المفروم والكزبرة الخضراء والثوم والبقسماط وجميع المهارات جيدا.
- ثم نقوم بعجن اللحم المفروم مع جميع المكونات جيدا حتي تمتزج جميع المكونات وتتجانس.
- ثم نقوم بعد ذلك بتشكيل الكفتة علي شكل برجر صغير الحجم.
- بعد ذلك نقوم بجلب صينية مربعة الشكل ونقوم بدهنها بثلاث ملاعق من الزيت.
- ثم بعد ذلك نقوم برص شريحة من البطاطس ثم شريحة من الطماطم ثم شريحة الفلفل ثم الكفتة ونكمل الصينية بنفس الطريقة وبنفس الترتيب.
- وبعد الانتهاء نقوم بخلط الصلصة مع الملح والفلفل والكمون والماء الساخن.
- ثم نقوم بصب الصوص الذي أعددناه على صينية البطاطس بالكفتة.
- ثم نقوم بعد ذلك بتغطية الصينية بورق الزبدة ثم بطبقة من ورق الألمنيوم وندخل الصينية الفرن علي درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين ٤٥ و٣٠ دقيقة.
- وفي آخر المدة نقوم بإزالة ورق الزبدة وورق الألمنيوم حتي يتحمر وجه الصينية.
- ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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