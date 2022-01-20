طريقة عمل صينية البطاطس بالكفتة بالفرن بمكونات بسيطة وطعم لذيذ ورائع

صينية البطاطس بالكفتة بالفرن ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها بالمنزل سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الجهد أو الوقت أثناء تحضيرها، كما أنها تتميز بشكل فريد وشهي وطعم لذيذ ومفضل لدى الكثيرين.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صينية البطاطس بالكفتة بالفرن.

مكونات صينية البطاطس بالكفتة بالفرن

سنتعرف علي مكونات هذه الوصفة فيما يلي ومكوناتها متوفرة في أغلب المنازل وبسيطة للغاية ومكوناتها كالتالي:

بصلة مفرومة ناعم متوسطة الحجم.

ملعقة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ملعقة كبيرة من البقسماط المطحون.

مقدار نصف كيلو من اللحم المفروم.

خمس فصوص من الثوم المفروم.

ملح وفلفل أسود بحسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

بهارات لحمة بالمقدار المرغوب فيه.

شرائح من البطاطس بطاطس بكمية مناسبة.

شرائح من الطماطم طماطم بكمية مناسبة.

وشرائح من الفلفل الرومي بكمية مناسبة.

مكونات الصوص

ملعقتين من الصلصة الجاهزة.

نصف كوب من الماء الساخن.

رشة من الملح والفلفل.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صينية البطاطس بالكفتة بالفرن وطريقة تحضيرها كالتالي: