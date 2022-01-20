طريقة عمل البطاطا بالبشاميل.. الطعم رائع والفوائد عديدة ويمكنك تجهيزها بسرعة وبدون مجهود

طريقة عمل صينية البطاطا بالبشاميل، حضري صينية البطاطا بالبشاميل في البيت بكل سهولة، تعتبر البطاطا من الأطعمة الغنية بالكثير والعديد من الفوائد مثل الفسفور والأملاح والكالسيوم ومضادات الاكسدة، كما انها تعمل على الوقاية في كثير من الأمراض، وتساعد في زيادة الوزن ومكافحة النحافة و تمد الجنين بالعناصر المهمة للنمو، كما أنها تساعد على ضبط الضغط للجسم.

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طريقة عمل البطاطا بالبشاميل

من خلال المكونات التالية نحصل على البطاطا بالبشاميل فى أقل وقت ممكن، والمكونات هي كالآتي:

نصف كيلو من البطاطا الحلوة.

ربع كيلو من اللبن الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة ونصف من الدقيق.

نصف كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من السمن.

مكسرات على حسب الرغبة.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية سوف نحصل على الطريقة البسيطة البطاطا بالبشاميل وهي كالآتي: