نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البطاطا بالبشاميل.. الطعم رائع والفوائد عديدة ويمكنك تجهيزها بسرعة وبدون مجهود في المقال التالي
طريقة عمل صينية البطاطا بالبشاميل، حضري صينية البطاطا بالبشاميل في البيت بكل سهولة، تعتبر البطاطا من الأطعمة الغنية بالكثير والعديد من الفوائد مثل الفسفور والأملاح والكالسيوم ومضادات الاكسدة، كما انها تعمل على الوقاية في كثير من الأمراض، وتساعد في زيادة الوزن ومكافحة النحافة و تمد الجنين بالعناصر المهمة للنمو، كما أنها تساعد على ضبط الضغط للجسم.
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طريقة عمل البطاطا بالبشاميل
من خلال المكونات التالية نحصل على البطاطا بالبشاميل فى أقل وقت ممكن، والمكونات هي كالآتي:
- نصف كيلو من البطاطا الحلوة.
- ربع كيلو من اللبن الحليب.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة ونصف من الدقيق.
- نصف كوب من السكر.
- ملعقة كبيرة من السمن.
- مكسرات على حسب الرغبة.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية سوف نحصل على الطريقة البسيطة البطاطا بالبشاميل وهي كالآتي:
- نحضر البطاطا ويتم غسلها جيدا ثم يتم تقشيرها وتقطيعها شرائح.
- يتم إحضار وعاء ثم نضع به البطاطا والسكر والماء ونضعه على النار.
- نترها على النار حتى تنضج ويمكنك هرسها بالشوكة أو انها تبقى كما هي على حسب الرغبة.
- ثم نقوم بعد ذلك بإحضار وعاء آخر ونضع بها السمن ثم نضيف الدقيق حتى يتغير لونه يتم إضافة اللبن تدريجيا مع التقليب المستمر حتى لا يتكتل الدقيق.
- يتم إضافة الجبنة الموتزاريلا على حسب الرغبة.
- بعد ذلك يتم إحضار صينية نضع بها قليل من البشاميل ثم نضع البطاطا بالتساوي في الصينية ثم نضع باقى البشاميل فوق البطاطا.
- يمكنك وضع المكسرات داخل البطاطا أو على وجه البطاطا فوق البشاميل.
- ندخلها الفرن لمدة نصف ساعة للحصول على اللون الذهبي.
- تقدم في أطباق التقديم ساخنة، كما يمكنك أيضا وضعها في أطباق من الفخار بدلا من الصينية.
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