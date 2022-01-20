نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة طبيعية معجزة لحل مشكلة الهالات السوداء وتجاعيد العين الوجه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهالات السوداء مشكلة تؤرق كل فتاة وامرأة مهما بلغ عمرها، كذلك يواجه بعض الرجال هذه المشكلة ويسعون بطريقة فعالة إيجاد حلول عملية لها، وأثبتت بعض التجارب أن هناك وصفات طبيعية من شأنها التخلص من الهالات السوداء وتجاعيد الوجه والعين، كذلك تبييض الوجه بشكل ملحوظ، وفي هذا المقال نتعرف على هذه الوصفة المعجزة بالتفصيل.

التخلص من الهالات السوداء

تواجد الهالات السوداء لدى بعض الأشخاص يعتبر أمر مختلف الأسباب من شخص لآخر، لكن أثبتت التجارب أن الوصفات الطبيعية التالية يمكنها تقليل هذه المشكلة بشكل ملحوظ:

يتم إحضار عدد 4 ملاعق من الشاي الأخضر في وعاء مناسب.

يستخدم من زيت جوز الهند مقدار 5 ملاعق وتخلط مع الشاي الأخضر.

يمكن أن يتم عمل خليط من زيت الزيتون مع زيت اللوز الحلو وزيت جوز الهند للحصول على أفضل النتائج.

يتم وضع الخليط في مكان مناسب ويترك لمدة 24 ساعة، وذلك حتى تتجانس المكونات معاً وتتخمر وتمنح البشرة النتائج المرغوبة.

يضاف إلى الخليط جل الألوفيرا ثم تقلب المكونات جيداً.

توضع المكونات في برطمان زجاجي ويتم استخدام هذه الوصفة مرة يومياً قبل النوم.

يجب الإشارة إلى أن خليط الزيوت المستخدم في الوصفة يعمل على زيادة ترطيب منطقة الهالات السوداء، كذلك يمنع زيادة السواد تحت العينين وهو عامل مساعد بجانب الشاي الأخضر المستخدم في الوصفة.

القضاء على تجاعيد الوجه والعين

تعمل الوصفة السحرية التي نوضحها في السطور القادمة على منع تجاعيد منطقة العين والوجه، كذلك لها دور فعال في تبييض البشرة، وهي تحضر كما يلي:

احضري عدد 3 تمرات خالية النواة، ثم اهرسي التمر جيداً.

اضيفي عدد 3 ملاعق من الحليب ( أي نوع).

اضربي التمر والحليب معا عن طريق المضرب الكهربائي.

ضعي الخليط على وجهك النظيف لمدة مناسبة.

تتميز هذه الوصفة بتبييض الوجه ومنطقة الهالات السوداء، وهي تقضي على خطوط وتجاعيد الوجه والعين.

أشرنا في هذا المقال إلى الوصفة المعجزة التي تتيح القضاء على الهالات السوداء، وتتسم بإمكانية تبييض الوجه والتخلص من التجاعيد في الوجه ومنطقة العينين.