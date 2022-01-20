طريقة عمل تتبيلة الدجاج المشوي في الفرن أو على الفحم في المنزل.. نفس تتبيلة أشهر شيفات المطاعم

طريقة عمل تتبيلة الدجاج المشوي في الفرن أو على الفحم، تتبيلة الدجاج المشوي على الفحم وفي الفرن، الدجاج المشوي من الاكلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص ويقبل على تناولها في المطاعم لطعمها اللذيذ ومذاقها الطيب لذا تسعي الكثير من السيدات لمعرفة أفضل الطرق للتتبيلة المتميزة مثل التي في المطاعم لذلك سوف نتناول معكم هذه الوصفة في مقالنا هذا لمعرفة سر التتبيلة بمذاق ولا أروع.

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تتبيلة الدجاج المشوي في الفرن

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل تتبيلة الدجاج المشوي بمكونات موجوده في كل منزل وتتمثل هذه المكونات في الآتي:

عدد 2 فص ثوم مفروم فرم ناعم.

عدد بصلة واحدة مفرومة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ملعقة صغيرة من إكليل الجبل.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

في خطوات بسيطة جدا نحصل على التتبيلة اللذيذة للدجاج المشوي على الفحم وفي الفرن، وتتمثل هذه الخطوات في كلا من:

يتم إحضار الدجاجة ويتم غسلها جيدا بالدقيق والملح. بعد غسلها جيدا يتم الشطف بالماء ومن ثم يتم تتبيلها بالخليط السابق ذكره من الدخل والخارج. ثم نتركها لمدة ساعتين وتغطي بكيس حراري. بعد ذلك نضعها بالفرن لمدة ساعة ثم نخرجها وننزع منها الكيس ونضعها في صينية لكي يتحمر الوجه. ثم نخرجها لنستمتع بالمذاق الشهي.

تتبيلة الدجاج على الفحم بالزبادي

عن الحصول على دجاج مشوي على الفحم بالزبادي؛ فيمكن إضافة الزبادي إلى التتبيلة السابق ذكرها، وهذه الطريقة تجعل لحم الدجاج طري مع الوصول إلى اللون الذهبي بكل سهولة كما أن من الممكن إضافة الطماطم لكي نحصل على اللون الأحمر والمذاق الشهي وتقدم ساخنة.