طريقة عمل الكحك الناعم اللي بيدوب فى الفم بمكونات مظبوطة

يعتبر الكحك من المخبوزات التى تعد من الحلويات، وذلك لأنها تقدم محشية ومرشوشة بالسكر وهو مايميز عن المخبوزات الأخرى التى تصنع من الدقيق، وهو من الحلويات التى ارتبط تقديمها بالمناسبات والأعياد والعزومات، وهو يتكون من مكونات مفيدة ومغذية لانه يحشى بالملبن أو العجوة أو الفستق أو الجوز وجميعها مفيدة للجسم وتعطيه طاقة ونشاط، لذلك تحرص الكثير من السيدات على تقديمه لأفراد أسرهم وخاصة فى فصل الشتاء لانه يحتوي على كمية كبيرة من السكريات، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الكحك الناعم بالتفصيل.

مكونات الكحك الناعم

يتكون الكحك الناعم من مجموعة من المكونات البسيطة والغير مكلفة يلا نتعرف عليها مع بعض وهى كالتالي:

كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من رائحة الكحك.

٢٣/٤ كوب من السمنة.

٢ ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

كوب من اللبن السائل.

٢ ملعقة كبيرة من السمسم المحمص.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل الكحك الناعم سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:

فى وعاء العجان بالمضرب السيلك أو نحضر بولة ونضع بها السمنة وتكون بدرجة حرارة المطبخ والسكر البودرة المنخول ونخفقهم مع بعض كويس بالمضرب السيلك اليدوي حتى يصبح الخليط كريمي الشكل. ونحضر وعاء آخر ونضع به الدقيق المنخول ونضيف عليه البيكنج بودر ورشة الملح وملعقتين السمسم المحمص وملعقة رائحة الكحك ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نقوم بإضافتهم إلى خليط السمنة والسكر الكريمي ونفرك باليد ونبسهج كويس حتى يصبح الخليط شبيه بالرمل المبلول وديه خطوة مهمة جداً لنعومة كحك. بعد ذلك نضيف اللبن ويكون بدرجة حرارة المطبخ برضو تدريجيا ونلم العجين لم وليس عجن حتى نحصل على عجينة طرية وسهل تشكيلها ولا تلتصق باليد. نقطع العجينة إلى كور متساوية صغيرة الحجم ونتركها حتى ترتاح لمدة ١٥ دقيقة. بعد ذلك نمشيها باللبن أو الملبن أو الجوز ونقفلها كويس، ثم نشكلها فى القوالب المخصصة ليه أو ننقشه بالمناقيش. نرصهم على صاج مدهون بالسمنة مع ترك مسافة بينهم. ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٥ دقيقة حتى يأخذ اللون الذهبي. نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد ويرش بالسكر البودرة وبالف هنا وشفا.

خطوات نجاح الكحك الناعم

عليكى اتباع بعض الخطوات لكى يصبح معكى الكحك ناعم ودايب وهش وهى كالتالي: