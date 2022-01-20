نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عمل الدجاج المشوي…طريقة عمل الدجاج المشوي في البيت بخلطة التتبيلة الأصلية في المقال التالي
طريقة عمل الدجاج المشوي في البيت بخلطة التتبيلة الأصلية، تبحث جميع السيدات عن أفضل الطرق لإعداد الوصفات في المنزل بَدَلاً من تناول الوجبات في المطاعم وعدم التأكد من جودتها أو نظافتها، ولعل من أهم الوجبات التي تبحث السيدات عن طريقة تحضيرها مثل المطاعم، هي وجبة الدجاج المشوي حيث أنه من الوجبات المفضلة لدى الكثيرين، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنوضح لكي ألذ طريقة لإعداد للدجاج المشوي في المنزل، وأفضل تتبيله تجعله لذيذ وشهي.
طريقة عمل الدجاج المشوي في البيت بخلطة التتبيلة الأصلية
يتم إعداد الدجاج المشوي على أكثر من خطوة، وتبدأ تلك الخطوات بنقع الدجاج في الخليط التالي:
مكونات عمل الدجاج المشوي
- لتر ماء بارد
- شرائح ليمون
- 5 فصوص ثوم
- ملح
- سكر
- ملعقة صغيرة كاري
- حبهان
- خل أبيض
يتم نقع الدجاج عن طريق إحضار وعاء عميق ويضاف به كل المكونات السابقة، ثم نقوم بوضع الدجاج به وتغطى جيداً، وتترك لمدة 12 ساعة.
مكونات خلطة تتبيل الفراخ
بعد ذلك يتم تحضير خلطة تتبيل الفراخ بالمكونات الآتية:
- 2 ملعقة من الزيت
- 3 ملاعق كبيرة من عصير ليمون
- 2 فص ثوم مهروس.
- معلقة كبيرة معجون طماطم
- معلقة كبيرة زبادي
- نصف معلقة صغيرة مستردة
- 2 ملعقة كبيرة كريمة طهي
- حبة طماطم صغيرة
- حبة بصل صغيرة
- التوابل ملعقة صغيرة من (فلفل أبيض/ كزبرة/ كمون/ قرفة/ بابريكا/ كاري/ حبهان مطحون).
- شطه (حسب الرغبة)
- ربع كوب من الخل الأبيض
- يتم وضع المكونات السابقة في الخلاط وطحنها جَيِّدًا، حتى يصبح قوامها متجانس، ثم قومي بإخراج الدجاج من المنقوع السابق وغسلها جيداً وتصفيتها من الماء، تضاف المكونات السابقة في وعاء عميق ويوضع بها الدجاج.
- يتم دعك الدجاج جَيِّدًا بالتتبيلة، حتى تتخلل جميع أجزاءه، ثم يغلق الوعاء ويترك الدجاج لمدة 6 ساعات بالتتبيلة، بعد ذلك نقوم بإخراج الدجاج من لتتبيله.
- ويتم تجهيز صينية للفرن وتوضع بها قطع الدجاج ويدهن عليها القليل من الزيت، ثم قومي بتشغيل شواية الفرن، ويوضع الدجاج ويترك لمدة ساعة حتى يصبح ناضجاً.
- وبعد ذلك يصبح الدجاج جاهز بألذ طعم للدجاج المشوي بأفضل تتبيله.
- يقدم معه أرز وسلطة مشاوي أو سلطة ثومية
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