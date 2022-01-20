سر عمل الدجاج المشوي...طريقة عمل الدجاج المشوي في البيت بخلطة التتبيلة الأصلية

طريقة عمل الدجاج المشوي في البيت بخلطة التتبيلة الأصلية، تبحث جميع السيدات عن أفضل الطرق لإعداد الوصفات في المنزل بَدَلاً من تناول الوجبات في المطاعم وعدم التأكد من جودتها أو نظافتها، ولعل من أهم الوجبات التي تبحث السيدات عن طريقة تحضيرها مثل المطاعم، هي وجبة الدجاج المشوي حيث أنه من الوجبات المفضلة لدى الكثيرين، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنوضح لكي ألذ طريقة لإعداد للدجاج المشوي في المنزل، وأفضل تتبيله تجعله لذيذ وشهي.

طريقة عمل الدجاج المشوي في البيت بخلطة التتبيلة الأصلية

يتم إعداد الدجاج المشوي على أكثر من خطوة، وتبدأ تلك الخطوات بنقع الدجاج في الخليط التالي:

مكونات عمل الدجاج المشوي

لتر ماء بارد

شرائح ليمون

5 فصوص ثوم

ملح

سكر

ملعقة صغيرة كاري

حبهان

خل أبيض

يتم نقع الدجاج عن طريق إحضار وعاء عميق ويضاف به كل المكونات السابقة، ثم نقوم بوضع الدجاج به وتغطى جيداً، وتترك لمدة 12 ساعة.

مكونات خلطة تتبيل الفراخ

بعد ذلك يتم تحضير خلطة تتبيل الفراخ بالمكونات الآتية: