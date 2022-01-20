بأسرار التجار.. تخزين البطاطس من السنة للسنة بدون ما تسود أو طعمها يتغير كأنك لسه شرياها

‏‏من منا يستطيع الاستغناء عن البطاطس في المنزل في البطاطس يتم اعدادها تقريبا في كل الأوقات كما أنها مناسبة لجميع الأشخاص فهناك من يحب تناول البطاطس المقلية وهناك من يحب تناول البطاطس المشوية وعندما يمرض شخص ما ويعاني من أي مشكلة في جهازه الهضمي ‏ينصحه الأطباء بتناول ‏البطاطس المسلوق لأنها تعمل على تهدئة المعدة لذلك فهو مهم جدا في المنزل ولكن البطاطس لا تكون متوفرة بشكل جيد طوال العام تكون هناك بعض الفترات في السنة تكون ‏البطاطس فيها قليلة جدا في الأسواق وهناك أوقات أخرى يرتفع سعر البطاطس كثيرا و بعض الأوقات يكون هناك بعض الأنواع السيئة من البطاطس في الأسواق ذلك لابد من تخزين كميات كبيرة من البطاطس في المنزل دون أن نترك المنزل بدون بطاطس ولكن يجب الانتباه جيدا للطريقة التي يتم تخزين البطاطس بها ‏حتى نحافظ على البطاطس لفترة طويلة.

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تخزين البطاطس من السنة إلي السنة

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فيما يلي سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها تخزين البطاطس من السنة إلي السنة دون أن يسبب هذا أي ضرر للبطاطس:

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نحضر كمية كبيرة من البطاطس نتأكد من أنها سليمة من الخارج ولا تحتوي على أي براعم او عفن.

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‏ بعد ذلك نحرص على تجفيف البطاطس جيدا لأن البطاطس إذا كانت رطبة تفسد بشكل سريع.

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‏ بعد ذلك نختار المكان المناسب الذي نقوم من خلال بتخزين البطاطس لابد أن يكون هذا المكان يتعرض لتهوية جيدة.

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‏ نترك البطاطس في هذا المكان ونحرص على مراقبة البطاطس دائما حتى نتخلص من أي بطاطس أصبحت فاسدة.

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نصائح اثناء تخزين البطاطس

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فيما يلي سنتحدث عن بعض الملاحظات التي لابد من الاهتمام بها عند تخزين البطاطس وهي:

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