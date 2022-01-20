بكيلو قشطة فقط هتعملي 2 كيلو سمن بلدي بقوام وطعم ورائحة احسن من الجاهزة

السمن البلدي من السهل الحصول عليه من أكثر من مشتق من مشتقات الحليب، ومن اليسير تحضير المكونات البسيطة والتي من الممكن أن يكون هناك اعتماد عليها للحصول على السمن البلدي وبمنتهى السهولة في المنزل، وهذا ما يغني بشكل كبير عن الاستعمال لأنواع السمن الصناعي من النوع المهدرج شديد الإضرار بصحة الإنسان، ومن خلال الآتي من تلك السطور القبلة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات التي تتعلق بالمكونات الأساسية والتي من الممكن من خلالها أظن نقوم بخطوة تحضير مكون السمن البلدي في البيت وبكل سهولة ومن دون الحاجة لشرائها بأغلى الأثمان من المحلات، وبتلك الطريقة المقبلة تستطيعين التحضير لكمية وفيرة منها وبأقل وقت ممكن.

طريقة عمل السمن البلدي

من السهل على كل ربات البيوت أن تقمن بالإعداد لكمية وفيرة من مكون السمن البلدي الطبيعي والفلاحي دون الحاجة إلى أي أدوات أو خطوات صعبة فقط لا بد من اتباع خطوات التحضير البسيطة، والتي سنقوم بعرضها من خلال الآتي من الك الفقرات المقبلة، ومن خلال الآتي الطريقة الخاصة بالتحضير وبالخطوات:

طريقة التحضير

نحضر كمية من الحليب حوالي لتران ويتم الغلي لهم على النار.

يوضع كوب صغير من الحليب الرائب مع التقليب للحليب وتهدئة النار وفصل السائل عن بروتين الحليب.

تصفية الحليب المتكتل.

بعد فصل السائل تماما تتم تسوية الزبد المتكون.

لا بد من أن تتم التسوية للزبد على نار منخفضة.

يتكون السمن الفلاحي الطبيعي ويتم تبريده ويحفظ بالبرطمان.

طريقة إعداد السمن البلدي بكيلو قشطة

نحضر كمية مناسبة من الزبد البلدي حوالي كيلو.

يتم وضعها بقدر ملائم على النار.

لا بد أن تكون النار منخفضة.

تذويب الزبد البلدي تماما حتى يتحول إلى مدة زيتية نقية، ولا تحتوي على أي ترسبات بيضاء للحليب.

بعد ذوبان الزبد ذوبان كامل وتحويله إلى زيت.

كمية الزيت المتكونة حينما تبرد تماما تتحول إلى السمن البلدي بقوامه المعروف.