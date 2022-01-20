طريقة عمل البطاطس البيوريه باللحمة المفرومة.. أطعم صينية خفيفة ومغذية

طريقة عمل البطاطس البيوريه باللحمة المفرومة، من الوجبات الخفيفة التي انتشرت في الآونة الأخيرة وهي وجبة غنية وذات قيمة غذائية عالية جدا فهي تحتوى على البطاطس المهروسة المعروفة بالبورية واللحم المفروم وهذه المكونات تحتوى على العديد من العناصر المفيدة للجسم والبطاطس البورية محببة للصغار والكبار سهلة وسريعة التحضير وخفيفة على المعدة.

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مكونات اعداد صينية البطاطس البوريه مع اللحم المفروم

يختار كل شخص المقادير الكافية لأفراد أسرته سوف نستعرض معكم مقادير تكفي لستة أشخاص يمكن أن تضعفها أو تقللها عزيزي القارئ

كيلو من اللحم المفروم.

اثنين كيلو من البطاطس.

ربع كيلو من البصل.

أربع ملاعق كبيرة من الزيت.

اثنين حبة بيض.

كوب من الحليب.

فلفل أسود ملعقة صغيرة.

ملح ملعقة صغيرة.

كيفية تحضير أشهى صينية بطاطس بورية

بالقليل من الخطوات البسيطة السهلة يمكن إعداد وجبة شهية