نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البطاطس البيوريه باللحمة المفرومة.. أطعم صينية خفيفة ومغذية في المقال التالي
طريقة عمل البطاطس البيوريه باللحمة المفرومة، من الوجبات الخفيفة التي انتشرت في الآونة الأخيرة وهي وجبة غنية وذات قيمة غذائية عالية جدا فهي تحتوى على البطاطس المهروسة المعروفة بالبورية واللحم المفروم وهذه المكونات تحتوى على العديد من العناصر المفيدة للجسم والبطاطس البورية محببة للصغار والكبار سهلة وسريعة التحضير وخفيفة على المعدة.
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مكونات اعداد صينية البطاطس البوريه مع اللحم المفروم
يختار كل شخص المقادير الكافية لأفراد أسرته سوف نستعرض معكم مقادير تكفي لستة أشخاص يمكن أن تضعفها أو تقللها عزيزي القارئ
- كيلو من اللحم المفروم.
- اثنين كيلو من البطاطس.
- ربع كيلو من البصل.
- أربع ملاعق كبيرة من الزيت.
- اثنين حبة بيض.
- كوب من الحليب.
- فلفل أسود ملعقة صغيرة.
- ملح ملعقة صغيرة.
كيفية تحضير أشهى صينية بطاطس بورية
بالقليل من الخطوات البسيطة السهلة يمكن إعداد وجبة شهية
- يقشر البصل ويغسل تحت الماء الجاري ثم يفرم ناعما.
- ترفع على النار طاسة بها الزيت بعد أن يسخن يضاف إليه البصل يقلب حتى يذبل .
- يضاف إليه اللحم المفروم ويقلب حتى يتغير لونه تماما.
- وفى ذلك الوقت نضع إناء على النار ونضع البطاطس و نغمرها بالماء وتترك تغلي حتى تنضج ونغرز فيها الشوكة تدخل بسهولة ثم ترفع من على النار.
- تهرس البطاطس بالشوكة أو أداة الهرس ويضاف إليها الملح والفلفل الأسود والزبدة والحليب ويقلبوا حتى يمتزجون ونحصل على خليط متجانس.
- نفرد نصف معجون البطاطس في صينية ثم نضيف اللحم المفروم ونوزعه في جميع أنحاء الصينية ثم نضيف الجزء المتبقي من البطاطس ونفردها نسويه باليد.
- يدهن وجه الصينية بالبيض المخفوق المضاف إليه الملح والفلفل الأسود.
- تدخل صينية البطاطس الفرن على درجة حرارة 170 لمدة تصل إلى ثلاثين دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون وبالهنا والشفا.
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