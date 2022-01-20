أسهل طريقة لعمل بان كيك البطاطس في10 دقائق بكل سهولة وبساطة

بان كيك البطاطس ، وجبة خفيفة ولذيذة وشهية جداً تعد من الوجبات السريعة التي يتم تحضيرها خلال دقائق معدودة، تمتاز بطعم لذيذ ورائع يمكن تناولها في وجبة الإفطار أو العشاء فهي خفيفة جداً، تعتبر وجبة سريعة بالنسبة الأطفال الذين يرغبون في تناول السندويتشات فهي مغذي ومفيدة تحتوي على الحليب والبطاطس والبيض وهي مكونات مغذية وصحية لصحة الجسم، تمتاز بطعم رائع جداً ولها نكهة جميلة جداً، وتعرف أيضاً بالفطائر السائلة لا تحتاج إلي الفرن في تسويتها تحتاج إلي مقلاة فقط لذلك تعرف بالفطائر السريعة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بان كيك البطاطس بطريقة سهلة وسريعة.

مكونات عمل بان كيك البطاطس بالمنزل

تكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

4 حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

كوب من الحليب السائل.

2 بيضة.

ربع كوب دقيق.

كوب من البقدونس المفروم الناعم.

كوب فلفل ألوان مقطع.

ملعقة صغيرة بصل بودرة.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ببريكا.

زيت أو زبدة لدهن المقلاة.

طريقة تحضير بان كيك البطاطس

يتم تحضير بان كيك البطاطس بكل سهولة وبساطة في المنزل بالخطوات الآتية:-

أولاً نقوم بتقشير حبات البطاطس ونحضر إناء عميق ونضع البطاطس ونضع عليه كمية من الماء تغطي البطاطس تماماً وقليل من الملح. ثم نرفع الإناء على نار متوسطة حتي تنضج البطاطس تماماً، وبعد النضج نصفي البطاطس من الماء جيداً. بعد ذلك نقوم بهرس حبات البطاطس في وعاء عميق بواسطة شوكة الطعام، ثم نضيف البيض والحليب السائل والفلفل الألوان والبقدونس المفروم. ثم نضيف الدقيق ونخفقهم جيداً بالمضرب اليدوي حتي تتجانس جميع المكونات تماماً، ثم نتبل الخليط بالبصل البودرة والثوم البودرة والملح والفلفل الأسود والببريكا. تقلب كل المكونات مع البطاطس جيداً حتي تتجانس المكونات وتصبح بقوام يشبه عجينة الكريب.

طريقة التسوية

نضع مقلاة تكون غير لا لصقة علي نار متوسطة ونضع بها قليل من الزيت أو الزبدة ونتركها حتي تسخن تماماً. ثم نقوم بسكب الخليط في المقلاة بواسطة بمغرفة طعام، ثم نوزع الخليط علي شكل دائرة مع تهدئة النار ونتركه حتي يتماسك وينضج. ثم يقلب باستخدام ملعقة مسطحة علي الجانب الآخر حتي يتحمر لونه ثم نرفعه من علي النار. تكرر الطريقة حتي تنتهي من كمية الخليط ثم يقدم في طبق التقديم مع بعض الخضراوات بالهنا والشفا.

ملاحظات هامة

إذا كانت قوام العجينة ثقيلاً يمكن أن نزود حليب ونخلط المكونات حتي تأخذ القوام المضبوط.

إذ كانت العجينة سائلة قليلاً يمكن إضافة القليل من الدقيق حتي نحصل على القوام المضبوط.

يمكن إضافة بعض من النكهات مثل الزعتر أو أي من التوابل المفضلة لدينا حسب الذوق.

نحرص على استخدام طاسة غير لاصقة لتسوية البان كيك بالبطاطس بكل سهولة.

طريقة عمل سلطة البطاطس المسلوقة

يتم تحضير سلطة البطاطس باتباع الخطوات الآتية:ـ