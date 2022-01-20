بكوب حليب فقط اعملي كيلو نوتيلا في الخلاط بنفس طعم الجاهزة بالضبط بمقادير اقتصادية

من اليسير على ربات البيوت أن تقمن بالتحضير للنوتيلا من خلال الاعتماد على طريقة وخطواتها من أبسط ما يمكننا اتباعه حيث تعتبر الطريقة البيتي لعمل النوتيلا من أهم الطرق التي تبحث عنها مختف ربات البيوت، إذ أن النوتيلا من أنواع الحشوات التي يتم صنعها من أحد أنواع المكسرات مع مكونات مفيدة، وهذه الوصفة المتميزة الأصلية طريقتها ممتازة، ومن أهم ما يميزها كونها لا تحوي أي مواد ضارة، أو مواد حافظة، لذا فتناولها يكون ذو فائدة وهام لصحة الطفل ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة التي تساعد في عمل وصفة النوتيلا المنزلية البيتي المتميزة.

مكونات إعداد النوتيلا البيتي بكوب حليب

من الممكن لكل ربات البيوت القيام بخطوات بسيطة وسهلة جدا لعمل أفضل نوع نوتيلا مميزة من السهل الاعتماد على خطوات الطريقة ومكوناتها الطبيعية المميزة للحصول على أفضل نوع من أنواع النوتيلا الأصلية الأكثر تميز، والتي من خلالها يكون من السهل عمل سندويتشات من النوتيلا المميزة بطعم الشوكولاتة الغنية الأكثر تميز والتي يفضلها الأطفال، وإليكم مكونات الوصفة، من السهل عمل نوتيلا المنزل من خلال الاستخدام للآتي من المكونات:

كوب من البندق المحمص.

كوب من الحليب.

ملعقة من الفانيليا.

مكعب من الزبد.

ربع كوب من الزيت.

ربع كوب من السكر.

ربع كوب حليب مكثف.

طريقة إعداد النوتيلا البيتي

بعد أن تقومي بتوفير كل المكونات لا بد من أن يتم المزج أو خلط المكونات بهذا الترتيب الآتي:

في محضرة الطعم عليك القيام بسحق البندق جيدا حتى يخرج كل دهونه الصحية .

الخطوة التالية هي القيام بإضافة الحليب المكثف مع الزبد على البندق ثم إعادة تشغيل الخلط.

بعد ذلك يضاف الحليل والفانيليا مع الخلط مرة أخرى.

إضافة كمية الزيت المتوفرة بشكل تدريجي.

بعد إضافة الزيت نجد أن الخليط يزداد قوامه،