وداعاً لفشل الكيك.. ملعقة واحدة لو ضفتيها علي الكيكة هتخلي لونها ابيض وهشه وبطعم يجنن

الكيكة، من أهم أنواع الكيكات كيك الحليب الهش، حيث تفضل ربة المنزل عمله في البت حيث يصلح كنوع من أنواع الوجبات الخفيفة والتي يحبها الأطفال، ومن الممكن أن يتم تحضيرها بأقل المكونات وأبسطها، وهذا ما سنقوم بعرضه من خلال ما يلي من تلك الفقرات القادمة، والتي نخص فيها بالذكر أهم المعلومات عن المكونات الأساسية والتي لا بد من توفرها مع بيان طريقة التحضير لوصفة الكيك المتميزة، والتي لا بد وأن تكون هشة، وخالية تماما من أي تكتل، وهذا ما يمكن أن نقوم بإتمامه من خلال خطوات بسيطة نتعرف عليها فيما يأتي من تلك الفقرات مع بيان أهم العوامل لنجاح الكيك.

طريقة عمل الكيكة

من السهل على كل ربة منزل أن تقوم بالتحضير لوصفة كيكة الحليب القطنية ومن النوع الهش، وهذا ما يكون من خلال الاعتماد على تلك المكونات القادمة والتي تيسر من عمل الكيك وتسهم في الحصول على أنجح وصفة كيك والمكونات نتعرف علبيها كما يلي:

المكونات

ثلاثة أكواب من الدقيق.

ثلاث بيضات.

كوب من الحليب.

كوب من السكر.

ملعقة من الفانيليا.

رشة من الملح.

كيس من البيكينج بودر.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة من الخل.

نصف كوب من الزبادي.

طريقة إعداد الكيكة الهشة

وصفة الكيك من السهل أن يتم تحضيرها من خلال الاستخدام للمكونات سالفة الذكر .

حيث يكون من السهل المزج الجيد ما بين كافة المكونات السائلة مع السكر في دورق الخلاط،

ومن ثم يتم المزج لتلك المكونات مع المكونات الجافة من الدقيق مع مكون البيكينج بودر ورشة الملح.

وبعد وضع المكونات مع بعضها، لا بد وأن يتم الخلط ما بين كل المقادير وهذا باستعمال المضرب اليدوي السلك لتفادي أي تكتل والخلط يكون باتجاه واحد

ومن ثم يتم وضع الخليط للكيك في قالب مناسب، ومن ثم توضع وصفة الكيك بالفرن بالرف الأوسط وعلى حرارة تعدل مائة وثمانين درجة.