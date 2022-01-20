ملعقة تنظيف الشرايين ستخرج من شراينك دهون ملتصقة ومتراكمة لم تخرج من سنوات وسينتعش قلبك

نجد أن تنظيف الشرايين أمر ضروري وذلك للتخلص من الدهون المتراكمة في شرايين القلب وذلك للمحافظة على صحة القلب والتخلص من النوبات القلبية التي يمكن أن تصيب الأنسان لذلك استطعنا أن نجد لكم وصفة تنظيف الشرايين من خلال هذا المقال.

وصفة تنظيف الشرايين من تراكم الدهون

هذه الوصفة تكون بمثابة الحلم لدى الكثير حيث أن تنظيف الشرايين يساعد على الحياة دون قلق وسوف نقوم بتنظيفها من خلال الوصفة التالية..

مكوناتها:-

٢ليمون.

٢راس ثوم.

لتر ماء.

جذور زنجبيل.

طريقة تحضير وصفة تنظيف الشرايين

هذه الوصفة تكون من أهم الوصفات للتخلص من دون القلب والإحساس بالحيوية والنشاط ونوضح طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية:-

يتم تقطيع الليمون بعد غسلة جيدا .

وتفصيص الثوم.

وتقطيع جذور الجنزبيل .

وضع جميع المكونات في الخلاط ونعصرهم.

نضع عليهم لتر الماء ونضعهم على النار حتى يغلوا.

نقوم بتصفيتهم ووضعهم في زجاجة وتناول كوب كل صباح على الريق لتخرج جميع الدهون المتراكمة.

المشروبات التي تساعد على تنظيف الشرايين