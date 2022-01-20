طريقة عمل قناع البشرة لشد الجلد والتخلص من التجاعيد.. اصنعي الآن ماسك بمكونات طبيعية من لبان الدكر

طريقة عمل قناع البشرة لشد الجلد والتخلص من التجاعيد، يبحث الجميع عن وصفة يمكنها أن تساعد في شد الوجه وظهوره بشكل مميز، ولكن هذه الوصفات أو الماسكات التي تعطي نتائج فعالة وسريعة للغاية غالية الثمن وتحتاج الى الكثير من الأموال، لذلك نلجأ إلى الوصفات الطبيعية التي يمكن إعطاء مثل هذه الفاعلية في وقت قليل وبأقل المكونات، حيث نقدم لكم اليوم وصفة لبان الدكر فهو من أكثر المكونات التي تحتوي بداخلها على فوائد تمنح التفتيح والشد للبشرة، تابعونا لنتعرف على كل ذلك.

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طريقة عمل وصفة لبان الدكر

لا تقلقي بعد الآن سيمكنكِ تحضير ماسك مرطب ومبيض للبشرة بسهولة من خلال المكونات المنزلية، حيث يمكن البدء في تحضير القليل من المكونات وهي:

نصف ملعقة من لبان الدكر.

نصف ملعقة من الترمس المطحون.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

كوب كبير من الزبادي.

خطوات تحضير الماسك في المنزل

صناعة مثل هذه الوصفة لا تحتاج إلى المزيد من الوقت، حيث فقط وضع المكونات مع بعضها ومن ثم الاستمرار عليه لفترة من الزمن وسنلاحظ التغيير الجذري الذي سيحدث، وتأتي خطوات العمل هكذا: