نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل قناع البشرة لشد الجلد والتخلص من التجاعيد.. اصنعي الآن ماسك بمكونات طبيعية من لبان الدكر في المقال التالي
طريقة عمل قناع البشرة لشد الجلد والتخلص من التجاعيد، يبحث الجميع عن وصفة يمكنها أن تساعد في شد الوجه وظهوره بشكل مميز، ولكن هذه الوصفات أو الماسكات التي تعطي نتائج فعالة وسريعة للغاية غالية الثمن وتحتاج الى الكثير من الأموال، لذلك نلجأ إلى الوصفات الطبيعية التي يمكن إعطاء مثل هذه الفاعلية في وقت قليل وبأقل المكونات، حيث نقدم لكم اليوم وصفة لبان الدكر فهو من أكثر المكونات التي تحتوي بداخلها على فوائد تمنح التفتيح والشد للبشرة، تابعونا لنتعرف على كل ذلك.
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طريقة عمل وصفة لبان الدكر
لا تقلقي بعد الآن سيمكنكِ تحضير ماسك مرطب ومبيض للبشرة بسهولة من خلال المكونات المنزلية، حيث يمكن البدء في تحضير القليل من المكونات وهي:
- نصف ملعقة من لبان الدكر.
- نصف ملعقة من الترمس المطحون.
- ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.
- كوب كبير من الزبادي.
خطوات تحضير الماسك في المنزل
صناعة مثل هذه الوصفة لا تحتاج إلى المزيد من الوقت، حيث فقط وضع المكونات مع بعضها ومن ثم الاستمرار عليه لفترة من الزمن وسنلاحظ التغيير الجذري الذي سيحدث، وتأتي خطوات العمل هكذا:
- علينا أن نحضر وعاء لنقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض ومن ثم نقلبها جيداً حتى نحصل على مزيج.
- نغسل البشرة جيداً من المكياج إذا كان متواجد سواءً بالماء أو الغسول المناسب.
- تجفيف البشرة جيداً ومن ثم نفرد طبقة من الماسك عليها ونتركها قرابة النصف ساعة.
- يمكن تكرارها بعدد مرتين في الأسبوع ونستمر عليها لمدة شهر كامل وسنلاحظ التغيير الذي يحدث بالبشرة.
- بالإضافة إلى ذلك فعال للغاية في إزالة البقع والندوب على البشرة.
- كما أنه يعتبر مكون طبيعي من الكولاجين بدلاً من شرائه من الخارج بأسعار عالية.
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