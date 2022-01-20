ضعي الخلطة اليابانية السحرية علي بشرتك وهتفتح اكثر من ثلاث درجات وهتقضي علي الكلف من أول استخدام

خلطة يابانيه لتبييض الوجه، عندما تحتاجين إلى التخلص من التصبغات الموجودة بوجهك أو أي إسمرار نتج بسبب تعرضك لأشعة الشمس الضارة ليس عليك سوى إستخدام الخلطة اليابانية لتبييض الوجه، والتي تحتوي على مكونات طبيعية تعمل على علاج البشرة من البقع الداكنة تماماً عكس مستحضرات التجميل الأخرى، فهل سمعتي عنها إذا كانت إجابتك لا، فتابعي هذا المقال وقومي بتحضيرها فوراً وتخلصي من كل ما يزعجك ويجعلك تشعرين بالخجل.

خلطة يابانيه لتبييض الوجه

قومي بعمل الخلطة اليابانية لتجعلي وجهك ناصع البياض من خلال بعض طرقها، والتي سنعرضها عليك.

خلطة الشاي الأخضر اليابانية لتبييض الوجه

قومي بعمل أفضل الخلطات اليابانية بإستخدام الشاي الأخضر لتجعلي بشرتك ناصعة البياض بالطريقة التالية:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

كوب من الماء.

الطريقة:

قومي بوضع الماء في وعاء وضعي به الشاي الأخضر.

اتركي الشاي حتى يغلي جيداً.

خذي أوراق الشاي بعد غليه، وضعيها في طبق صغير.

أضيفي إليها طحين الأرز.

قومي بخلطهم، واخلطي معهم عسل النحل.

امزجي المكونات جيداً وبعد أن تبرد اقرديها على وجهك.

اتركي الخلطة اليابانية على وجهك حتى تجف.

قومي بفركها بلطف.

اغسلي وجهك جيداً، ثم ضعي كريم مرطب على وجهك.

كرري الخلطة ثلاث مرات أسبوعياً.

خلطة الأرز اليابانية

يمكنك أيضاً استخدام الأرز في عمل الماسك الياباني لتبييض الوجه، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

كوب من الأرز المنظف جيداً.

كوبان كبيران من الماء الفاتر.

ربع ملعقة من عصير الليمون.

وعاء عميق يمكن وضعه على النار.

الطريقة: