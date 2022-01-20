طريقة تحضير مشروب السحلب الساخن في المنزل للتدفئة في الجو البارد

طريقة تحضير مشروب السحلب الساخن في المنزل بطريقة رائعة مثل الكافيهات، نظراً لبرودة الجو في فصل الشتاء وخصوصاً خلال هذه الأيام يتطلب الجسم مشروبات ساخنة لتدفئته، ولذلك تتعدد أنواع المشروبات الساخنة حيث يمكن تقديم اللاتيه أو السحلب بالمكسرات أو القهوة بالحليب أو الكاكاو وهناك العديد من الأنواع الأخرى، ويعتبر هذا المشروب من المشروبات المغذية والصحية التي تحتوي على مجموعة مكونات مفيدة جداً للجسم، ويمكن تقديمه بعدة طرق مختلفة حيث يمكن تقديمه بالحليب أو بدونه أو بالمكسرات أو بدونها على حسب الرغبة، والآن سوف نتعرف على مكونات عمل مشروب السحلب بالتفصيل وكيفية تحضيره في المنزل بنجاح.

مكونات عمل مشروب السحلب

يحتوي مشروب السحلب على مجموعة من المكونات الصحية المفيدة للجسم فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٢ ملعقة صغيرة من بودرة السحلب.

٤ أكواب من اللبن السائل.

٤ ملاعق صغيرة من السكر.

للتزيين

ملعقة صغيرة من القرفة.

مكسرات أو فول سوداني أو سمسم.

٤ ملاعق صغيرة من جوز الهند.

طريقة تحضير المشروب الساخن

يتم عمل هذا المشروب الساخن اللذيذ في دقائق معدودة في أي وقت فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كما يلي:-

نحضر إناء ونضع به كمية الحليب المطلوبة ونضعه على نار متوسطة حتى يغلي. ثم نقلب بودرة السحلب والسكر مع بعض في وعاء آخر. بعد أن يغلي اللبن نسكب عليه خليط السحلب والسكر ونخفض النار ونقلب باستمرار بسرعة لمدة ٥ دقائق حتى يذوب الخليط. بعد أن يصبح الخليط سميكاً نرفعه من على النار ونسكبه في أكواب التقديم. نقوم بتزيين الوجه عن طريق رش قليل من جوز الهند والقرفة والمكسرات والفول السوداني ثم نقدمها بألف هنا وشفا.

طريقة تحضير بودرة السحلب في المنزل

نقوم بخلط كوب من حليب البودرة وكوب من النشا وملعقة كبيرة من الفانيليا البودرة، وكوب من دقيق الأرز وكوب من السكر البودرة، نخلط هذه المكونات مع بعض جيداً ثم نضيف عليه المكسرات المرغوبة وجوز الهند والسمسم، بعد ذلك يصبح جاهزاً لتحضير المشروب الساخن المفيد.