طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل في 10 دقائق بدون مجهود

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عمر شويل - جدة تعتبر كيكة البرتقال من ألذ أنواع الكيك، حيث تتوفر الكيكة بنكهات كثيرة ومن هذه النكهات هو البرتقال، فهو يضيف طعم رائع لها كما أن له فوائد كبيرة تعود على الصحة منها احتوائه على فيتامين سي وفيتامين ج وكثير من المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، وسوف نتحدث اليوم عن أشهر طريقة لإعداد كيكة البرتقال اللذيذة بمكونات متوفرة في متناول الجميع.

طريقة عمل كيكة البرتقال

وفرنا لكي الطريقة بأسهل المكونات، حضريها الآن لصغارك وعائلتك:

المكونات:

كوب ونصف من الدقيق.

كوب إلا ربع من السكر.

عصير برتقال حوالي كوب.

أربع بيضات.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة بيكنج بودر كبيرة.

رشة ملح.

بشر برتقال ” ملعقة”.

طريقة تحضير كيكة البرتقال

نحضر كيكة البرتقال بالطريقة التالية والتي هي من أفضل الطرق المضمونة في تحضير الكيك:

نقوم في البداية بإشعال الفرن لتسخينه على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

باستخدام المضرب الكهربائي أو الخلاط نقوم بخفق السكر مع البيض والفانيليا ثم بعدها نبدأ بإضافة الزيت بالتدريج.

بعد ذلك نضع عصير وبشر البرتقال إلى الخليط ونخلط حتى تتجانس المكونات.

نضع البيكنج بودر ورشة الملح في الدقيق ونقوم بنخلهم ووضعهم على مخفوق البيض ونقلب لكي تتداخل المقادير مع بعضها.

نبطن صينية بالزيت والدقيق أو ورق الزبدة ثم نضيف الخليط فيها ثم نضعها في الفرن ولا نقوم بفتح الفرن إلا بعد مرور نصف ساعة لكي لا يهبط ارتفاعها وبعدها نقوم باختيار التسوية بطرف السكين ثم نغلق الفرن ونتركها بداخله وهو مقفول حوالي ربع ساعة.

بعد ذلك نخرجها ونزينها بصوص البرتقال أو تقدم سادة.

طريقة عمل صوص البرتقال

المكونات

عصير برتقال “كوب”

كوب من الماء المثلج.

كوب إلا ربع سكر.

ملعقتين كبار من النشا.

نفس المقدار من بشر البرتقال.

ملعقتين زبدة.

ذرة ملح.

طريقة التحضير:

نضع الزبدة والسكر وذرة الملح في وعاء ونضعه على النار.

نذوب النشا في الماء ثم نضعه بالتدريج على المزيج السابق ونقلب.

نضيف بشر البرتقال وترفعه عن النار بعد أن يثقل قوام الصوص.