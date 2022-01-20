صباغة طبيعية للشعر باللون البني تغطي الشيب من أول استعمال مقوية للشعر وبدون أوكسجين تعطي رطوبة للشعر ولمعان

نجد أنه عند ظهور الشيب في الراس تقوم كثير من السيدات والفتيات بتغطية شعرها باللون البني الذي يكون هو لون الموضة لعام ٢٠٢٢ ويمكن أن نقوم بعمل اللون في المنزل بدون أكسجين وسوف نوضح طريقة عمل الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات عمل الصبغة البني في المنزل

يصيب الشيب الشعر للكبار وصغار السن أيضا ويلجا الأشخاص إلى عمل الصبغة ولكن نجد البعض يذهب إلى عمل الصبغة البني في المنزل وأختص هذا اللون هذا العام لأنه لون الموضة لعام ٢٠٢٢ وسوف نوضح أهم المكونات التي نحتاجها من خلال النقاط التالية..

• ٢ ملعقة خل أبيض.

• كوب من الحنة البني.

• ٣ معلاق من الزبادي.

• ٢ ملعقة زيت زيتون.

• كوب صغير شاي أحمر.

طريقة تحضير الصبغة البني

بعد أن تحدثنا عن أهم المكونات اللازمة لصبغ الشعر باللون البني سوف نتحدث عن أهم الخطوات اللازمة لتحضير الصبغة:-

نحضر وعاء ونضع به حوالي كوب ونصف من الماء ونضع عليها ملعقة من الشاي ونتركها على النار لمدة ٣ دقائق ثم نقوم بعد ذلك برفعها من على النار.

نحضر وعاء أخر ونضع به الحنة والزبادي وزيت الزيتون نقوم بتقليب هذا الخليط جيدا حتى يتجانس.

نقوم بوضع الشاي بالتدريج على الخليط ونقلب باليد وليس بالملعقة ونضع الخلطة في مكان دافئ لمدة ٣ ساعات.

نقسم الشعر بعد ذلك إلى خصل ثم نقوم بوضع الصبغة عليه.

عندما ننتهي من وضع الصبغة على جميع إجزاء الشعر.

نقوم بتغطية الشعر بكيس بلاستيكيا.

نترك الصبغة على الشعر لمدة ٤ ساعات.

نقوم بغسل الشعر بعد ذلك بالشامبو والماء.

وفي نهاية المقال نجد أننا استطعنا أن نقدم لكم صبغة الشعر باللون البني.