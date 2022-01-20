سر التتبيلة الخطيرة.. طريقة عمل عجينة البرجر في البيت بطعم يجنن أحسن من المطاعم

البرجر اللذيذ الذي نقوم بشرائها دائما من مطعم ماكدونالدز أو مطعم هارديز أو أي مطعم من المطاعم المشهورة بإعداد البرجر نحب تناوله من هناك ونستمتع بطعم البرجر اللذيذ وهو بالفعل طعم لا يقاوم ‏ربنا يعدل برجر هو اشهر وجبة سريعة يحب‏ويعد البرجر تقريبا هو اشهر وجبة سريعة يحب العديد من الناس تناولها لأنها لذيذة وفي نفس الوقت غنيك باللحوم والأشياء الجميلة التي أحب تناولها الكبار قبل الصغار وعندما نذهب إلى أي بلد ملاحظ أن الثقافة المنتشرة بين جميع البلدان هي إعداد البرجر في كل مكان، ‏لذلك نحب البرجر ونتناول البرجر باستمرار ولكن نعلم أن البرجر التي الذي يتم ‏اعداده في مطاعم الوجبات السريعة لا يكون من اللحم الخالص وتتم اضافة بعض الأشياء الأخرى التي ربما لا نعرف ما هي وذلك من خلال هذا المقال سنتعلم إعداد ‏البرجر في المنزل بطريقة صحية باستخدام اللحم الطبيعي الموجود لدينا في المنزل.

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مكونات إعداد البرجر في المنزل

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ليس من الصعب إعداد البرجر بنفس الطعم الذي نحصل عليه عندما نكون في المحلات لأن البرجر يحتوي على اللحم ونحن نستطيع فعل ذلك في المنزل ‏ولكن لابد من اضافة بعض الأشياء الأخرى التي تعطي نكهة البرجر الذي نتناوله في المطاعم ‏ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج الى حتى نستطيع إعداد البرجر في المنزل وهذه المكونات هي:

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1\2‬ كيلو من اللحم المفروم الطازج.‬

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‏ يمكن إضافة بودرة الثوم أو بودرة البصل لأنها

تعطي للبرجر رائحة لذيذة.

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‏ بصلة مفرومة كبيرة.

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‏ ملعقة من الفلفل الأسود.

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‏ نسبة من الدهون.

ملعقة من الملح.

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طريقة إعداد البرجر

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فيما يلي سنتحدث عن خطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد البرجو وهذه الخطوات هي:

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