فوائد تناول البروكلي وتأثيره على الصحة الجسمانية والعامة.. أليك أفضل طرق تناول البروكلي

فوائد تناول البروكلي وتأثيره على الصحة، البروكلي يعد من الخضراوات التي تنتمي إلى الكرنب، كما أنه يحتوى على كثير من الفوائد والفيتامينات والمعادن، واليوم في مقالنا هذا نتحدث عن أبرز الفوائد التي يتمتع بها البروكلي؛ حيث أنه اكتسب شهرة عالمية من قبل خبراء التغذية بسبب احتوائه على مركب هام جدا مفيد لصحة الجسم وهو السلفورافان ولكن في حالة طبخ البروكلي يفقد فوائد هذا المركب.

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فوائد البروكلي الصحية

يحارب الالتهابات والرشح كما أنه يعمل على تعزيز المناعة لاحتوائه على فيتامين C.

يساعد في علاج هشاشة العظام والتهابات المفاصل نظرا لأنه يحتوي على مادة سولفورافان الفعالة للقضاء على الالتهابات.

البروكلى يعمل على المساهمة في تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان كما أنه يعمل على التخلص من السموم والترسبات الموجودة في الجسم.

يعمل على تغذية خلايا الدماغ وتحفيز الذاكرة وكل هذا يرجع لاحتوائه على فيتامين ب.

يعمل على تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك نظرا لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف الغذائية.

احتواء البروكلي على البوتاسيوم يعمل على ضبط ضغط الدم ويحافظ على النظام العصبي سليم ومن ثم يعمل على الحفاظ على الدماغ.

طريقة عمل سلطة البروكلي

المكونات

بروكلي.

بصل.

كرنب.

كرفس.

بصل أخضر.

الصوص

المايونيز.

زيت الزيتون.

اللبن الرايب.

خل.

عصير ليمونة.

رشة من السكر.

طريقة تحضير سلطة البروكلي

يتم سلق البروكلي في ماء وملح. تخلط مكونات الصوص مع بعضها البعض. يتم وضع الصوص على البروكلي التي تم سلقه مع الكرنب الأحمر ثم يقدم بالهنا.

طريقة عمل شوربة البروكلي

المكونات

نصف كيلو بروكلي.

نصف كيلو بسلة.

بصلة مبشورة.

ملعقة ثوم مفروم.

ملعقة من الزبدة.

لتر من المرقة.

كوب من اللبن خالي الدسم.

ملعقة من الدقيق.

ثلاث ملاعق من الشوفان.

نصف كوب بصل أخضر.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير