طريقة عمل بسكويت الينسون لمرضى السكري.. الوصفة الكاملة لهذا المخبوز الرائع

طريقة عمل بسكويت الينسون لمرضى السكري، اليانسون أحد أهم الأعشاب المفيدة لصحة الإنسان كما أنها تساعد في التخلص من العديد من الأمراض ووجع البطن وحالات الألم والهضم ويعانى أصحاب الأمراض من الحيرة بين أنواع الأكل المسموح والغير مسموح وخاصة أصحاب مرض السكري لما تحتويه الأطعمة من سكريات تضر بصحتهم لذلك يتوفر لهم أكله مميزة تسعدهم.

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مكونات بسكويت اليانسون الصحي لمرضى السكري

سنوفر في هذه الوصفة بسكويت سهل الإعداد و مناسب جدا لأصحاب مرض السكري

اثنان كوب من الشوفان.

اثنان كوب من الدقيق الأسمر (البنى).

اثنان كوب سكر الفركتوز.

اثنان كوب من الزيت النباتي الصحي.

اثنان حبة بيضة .

اثنان ملعقة صغيرة قرفة.

اثنان ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

نضع حوالي اثنان ملعقة صغيرة ينسون.

اثنان ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة خفيفة من الملح.

كيفية تحضير بسكويت اليانسون الخفيف اللذيذ