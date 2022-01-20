نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت الينسون لمرضى السكري.. الوصفة الكاملة لهذا المخبوز الرائع في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت الينسون لمرضى السكري.. الوصفة الكاملة لهذا المخبوز الرائع - ثقفني
طريقة عمل بسكويت الينسون لمرضى السكري، اليانسون أحد أهم الأعشاب المفيدة لصحة الإنسان كما أنها تساعد في التخلص من العديد من الأمراض ووجع البطن وحالات الألم والهضم ويعانى أصحاب الأمراض من الحيرة بين أنواع الأكل المسموح والغير مسموح وخاصة أصحاب مرض السكري لما تحتويه الأطعمة من سكريات تضر بصحتهم لذلك يتوفر لهم أكله مميزة تسعدهم.
تعرف على أهم فوائد الحلبة.. تناول الحلبة بصورة يومية يحميك من أمراض لا حصر لها ويعالج أمراض وأعراض كثيرة
مكونات بسكويت اليانسون الصحي لمرضى السكري
سنوفر في هذه الوصفة بسكويت سهل الإعداد و مناسب جدا لأصحاب مرض السكري
- اثنان كوب من الشوفان.
- اثنان كوب من الدقيق الأسمر (البنى).
- اثنان كوب سكر الفركتوز.
- اثنان كوب من الزيت النباتي الصحي.
- اثنان حبة بيضة .
- اثنان ملعقة صغيرة قرفة.
- اثنان ملعقة صغيرة بيكينج بودر.
- نضع حوالي اثنان ملعقة صغيرة ينسون.
- اثنان ملعقة صغيرة فانيليا.
- رشة خفيفة من الملح.
كيفية تحضير بسكويت اليانسون الخفيف اللذيذ
- نضع إناء عميق نضع البيض والزيت ونضع بداخلها الملح والقرفة والفانيليا والينسون ويتم اذابتهم جيدا.
- يوضع السكر الفركتوز مع التقليب حتى يذوب.
- يضاف البيكنج بودر إلى الشوفان .
- ينزل الشوفان تدريجيا على الخليط السابق مع التقليب.
- يوضع الدقيق تدريجيا على الخليط ويقلب حتى الحصول على عجينة متماسكة.
- كما يمكن وضع جميع المقادير فى العجان الكهربائى حتى يمتزج ويتجانس للحصول على القوام المناسب العجين.
- تترك العجينة ترتاح لمدة عشر دقائق بعد أن تغطى.
- تقطع العجينة كرات صغيرة الحجم وترص فى صينية بها ورق زبدة او مدهونة بالزيت مع مراعاة ترك مسافة قليلة بينهم.
- يتم تسخين الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة حتى نحصل على اللون الذهبي المطلوب مع تشغيل الفرن من أعلى وأسفل.
- يقدم البسكويت بعد أن يبرد إلى جانب الشاي أو المشروبات الساخنة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ